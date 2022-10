Neue Umfrageergebnisse Die Grünen fallen hinter die SPD zurück

Die Grünen verlieren laut einer Umfrage in ihrer Parteitagswoche leicht an Zustimmung und fallen hinter die SPD zurück.

Im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut Insa wöchentlich für die „Bild am Sonntag“ erhebt, kommen die Grünen in dieser Woche auf 18 Prozent. Das ist ein Prozentpunkt weniger als in der Vorwoche. Die Sozialdemokraten bleiben stabil bei 19 Prozent.

Stärkste Kraft bleiben mit 28 Prozent die Unionsparteien. Die FDP bleibt bei acht Prozent, die AfD bei 15 Prozent und die Linke bei fünf Prozent.

Die Grünen haben sich auf ihrem 48. Parteitag in dieser Woche bereits auf schnellere Waffenlieferungen an die Ukraine geeinigt und einem befristeten Weiterbetrieb von zwei süddeutschen Atomkraftwerken bis Mitte April 2023 als Einsatzreserve zur Stabilisierung des Stromnetzes zugestimmt.

Zum Abschluss ihres Parteitags in Bonn diskutieren die Parteimitglieder heute über die Klimapolitik. (Reuters)

