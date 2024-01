Neustart oder Dauerstreit? Wie die Ampel den Haushalt für das Wahljahr angeht

Keine Atempause, Geschichte wird gemacht, es geht voran: Die Zeile aus dem alten Hit der Gruppe „Fehlfarben“ könnte das Motto hergeben für die aktuelle Haushaltspolitik der Ampelkoalition. Der Bundestag beschließt in der kommenden Woche den nach langen internen Querelen fertiggestellten und nach dem Schock des Schuldenbremsen-Urteils aus Karlsruhe nochmals reparierten Etat für 2024.

Im Hintergrund beginnen aber schon die Verhandlungen zwischen Finanzminister Christian Lindner (FDP) und den einzelnen Ministerien für den nächsten Bundeshaushalt. Der wird noch wichtiger als der für dieses Jahr – denn 2025 wird der nächste Bundestag bestimmt.

Der Etat für das Wahljahr wird ein vielhundertseitiges Bewerbungsschreiben um Wählerstimmen sein. Ob der Koalition als Ganzes oder mehr der einzelnen Teile – das wird sich zeigen. Jedenfalls werden sich SPD, Grüne und FDP noch mehr mühen, ihre Akzente zu setzen, als das schon im Etat 2024 der Fall war.

Verlorener 60-Milliarden-Puffer

Doch fehlen nun 60 Milliarden Euro an Kreditermächtigungen, die in Pandemie-Zeiten beschlossen worden waren und welche die Koalition in den Klima- und Transformationsfonds (KTF) bugsiert hatte. Dieser Puffer sollte lange vorhalten, aber nach Karlsruher Lesart war das Manöver verfassungswidrig.

Im Etat 2024 konnte die Koalition das noch einigermaßen auffangen. Nun aber wird das Ausgleichen von Einnahmen und Ausgaben nicht ohne größere Umstellungen gelingen – und die wieder voll geltende Schuldenbremse beschränkt die Aufnahme neuer Kredite.

Wenn die Koalition den KTF, ihren großen Nebenetat für Investitionen, in der bisherigen Größe aufrechterhalten will, dann müssten wohl Mittel aus dem regulären Etat in ein- bis zweistelliger Milliardenhöhe zugeschossen werden. Das zieht unter Umständen Anpassungsbedarf in den Einzeletats nach sich. Wenn die Konjunktur länger lahmt, könnten auch die bisherigen Annahmen zu den Steuereinnahmen im Mai bei der Steuerschätzung nach unten korrigiert werden.

452 Milliarden Euro soll der Etat 2025 umfassen

Zwar wäre dann eine etwas höhere Neuverschuldung möglich, weil die Schuldenbremse das in einer Rezession oder bei geringem Wachstum erlaubt. Aber größere Sprünge erlaubt das nicht im Etat. Zudem sind die Kosten der Verschuldung unwägbar, weil niemand weiß, ob, wann und wie stark die Europäische Zentralbank in diesem Jahr den Leitzins senkt.

Nach dem Finanzplan soll das Volumen des neuen Etats bei 452 Milliarden Euro liegen. Das Finanzministerium geht derzeit von einer Deckungslücke im unteren zweistelligen Milliardenbereich aus. Es dürften also an die 20 Milliarden Euro sein. Unklar ist jedoch, was die einzelnen Ministerien im schon laufenden Etatverfahren für 2025 angemeldet haben und noch anmelden werden. Aber die Streitpunkte der letzten Tage – ob Kindergelderhöhung oder Bürgergeldbegrenzung – deuten an, dass schon hart gerungen wird.

Unveränderte Konfliktlinien

Die Konfliktlinien sind unverändert: Die SPD will keine Einschnitte im Sozialen, die Grünen verlangen mehr Ausgaben für die Klimarettung – die FDP aber will weiterhin als Hüterin solider Finanzen punkten und dringt auf Konsolidierung.

Das war vor einem Jahr nicht anders. Da hatte das Etatverfahren im Februar mit einer Kampfansage der Grünen begonnen. Brieflich kündigte Wirtschaftsminister Robert Habeck damals an, die Grünen-Ressorts akzeptierten die von Lindner vorgeschlagenen Eckwerte für ihre Häuser nicht, also die vom Finanzministerium nach wochenlangen Gesprächen mit den Ressorts vorgegebenen Ausgabengrenzen. Lindner konterte, Steuererhöhungen oder mehr Schulden seien mit der FDP nicht zu machen. Mehrausgaben für bestimmte Zwecke müssten die Kabinettskollegen in ihren eigenen Etats finden.

Das Ergebnis des Streits war, dass es im März 2023 entgegen dem üblichen Verfahren keinen Beschluss im Kabinett über die Eckwerte gab. Diese sind eine Vorfestlegung für den Regierungsentwurf, der im Frühsommer beschlossen wird.

Eckwerte sollen disziplinieren

Die Eckwerte sind eine frühe und auch öffentliche Selbstbindung der Regierung. Sie dienen dazu, den Streit ums Geld zu kanalisieren und zu disziplinieren. Die Folge des Verzichts auf einen Beschluss war ein sich hinziehender Streit, in dem Lindner im Mai sogar die Rückendeckung des Kanzlers brauchte, um den Regierungsentwurf noch vor der Sommerpause vorlegen zu können.

Bahnt sich nun Ähnliches an? Unklar ist, ob es im März (oder etwas später oder überhaupt) einen Eckwertebeschluss im Kabinett geben wird. Mehr weiß man erst, wenn Lindner das übliche Aufstellungsrundschreiben an die Ministerien schickt. Das hat sich nun wegen der Etatquerelen verzögert.

Die Ampel muss zielgenau sparen, um Mittel freizumachen. Mathias Middelberg, Unions-Fraktionsvize

Unions-Fraktionsvize Mathias Middelberg fordert angesichts der Unklarheiten die Ampel auf, die Eckwerte müssten bis Mitte März vorliegen. „Nur so kann die Ampel nachweisen, dass sie überhaupt noch einigungsfähig und damit auch handlungsfähig ist“, sagte der CDU-Politiker dem Tagesspiegel. „Dieses Grundvertrauen, auf das eine Regierung zwingend angewiesen ist, hat die Ampel durch ihren Dauer-Zoff zuletzt verspielt.“

Nach „dem endlosen Chaos um die Haushaltsaufstellung 2024“ müsse der Haushalt 2025 wieder in geordneten Bahnen laufen, sagte Middelberg. Denn die Herausforderungen würden jetzt noch größer. „Die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland ist zum Stillstand gekommen. Bei kaum noch Wachstum wird es auch kaum noch steigende Steuereinnahmen geben.“

Union zielt auf Grundsatzkonflikt

Middelberg zielt auf den Grundsatzkonflikt in der Ampel zwischen SPD und Grünen einerseits, der FDP andererseits – von der möchte die Union enttäuschte Anhänger gern zu sich ziehen. Er verlangt von der Ampel, „zielgenau zu sparen, um Mittel freizumachen, mit denen wir Deutschland als Investitionsstandort wieder attraktiv machen können, also Mittel für Steuererleichterungen oder gezielte Investitionsförderungen“.

Daher müsse die Koalition „an ihre heiligen Kühe Bürgergeld und Asyl herangehen“, fordert Middelberg. 44 Milliarden Euro für Bürgergeld und 28 Milliarden Euro für Asyl und Fluchtursachenbekämpfung „sind schlicht zu viel“. Damit ist der Wahlkampfton auch für die Etatdebatte in der kommenden Woche gesetzt.

Eine interessante Nebensache im Streit um den Eckwertebeschluss: Diese hat 2011 der Haushaltsstaatssekretär Werner Gatzer eingeführt, Finanzminister war damals Wolfgang Schäuble. Mit dem Instrument wurde die Macht des Finanzministeriums gestärkt. Der Zweck war, Streitigkeiten um Details in den Einzeletats vom Finanzministerium fernzuhalten und auf die Ressorts zu beschränken, indem früh die vom Finanzminister vorgeschlagenen groben Linie Linien per Kabinettsbeschluss festgeklopft wurden.

Der Sozialdemokrat Gatzer ist im Dezember von Lindner in den einstweiligen Ruhestand versetzt worden, die Umstände sind weiterhin unklar. Ob die Personalie damit zusammenhängt, dass der Finanzminister (oder aber die Ampelspitze insgesamt) auf ein Etatverfahren ohne Eckwertebeschluss setzt, ist reine Spekulation.