Neuer Juso-Chef im ersten Interview „Diese Ampel-Koalition ist kein Selbstzweck“

Herr Türmer, die SPD ist in der Krise. Wohin wollen Sie als neuer Juso-Vorsitzender die Partei treiben, um bei der Europawahl und den Wahlen in Ostdeutschland im kommenden Jahr wieder erfolgreich zu sein?

Mich besorgt der große Zuspruch für die extreme Rechte. Wir müssen zu dem zurückfinden, was uns bei der letzten Bundestagswahl stark gemacht hat. Olaf Scholz ist mit einem Wahlkampf ins Land gezogen, der mit Verteilungsgerechtigkeit voll auf ein ur-sozialdemokratisches Thema gesetzt hat. Doch der Kampf gegen Armut kommt in dieser Bundesregierung viel zu kurz. Dabei existiert sie auch in Deutschland in einem extremen Maß. Das wäre auch der Schlüssel, um die Lage der SPD zu verbessern, die derzeit überhaupt nicht gut ist.

Olaf Scholz ist mit dem Slogan „Respekt für Dich“ im Wahlkampf angetreten. Löst er das als Kanzler ein?

Aktuell nicht. Vor einigen Tagen hat eine Studie der Hans-Böckler-Stiftung gezeigt, dass sich arme Menschen oftmals geringgeschätzt fühlen – von der Gesellschaft und von der Politik. Sie haben nicht mehr das Gefühl, dass ihre Lebenssituation politisch eine Rolle spielt. Die Menschen sind gerade sowieso extrem belastet von der Inflation. Jetzt kommen auch noch die Nebenkostenabrechnungen ins Haus geflattert. Hier noch viel stärker zu unterstützen, wäre aber genau der Respekt, von dem wir als Sozialdemokrat:innen sprechen. Wir müssen das Vertrauen dieser Menschen zurückgewinnen.

Zur Person Philipp Türmer, 27, wurde am Freitagabend auf dem Juso-Bundeskongress in Braunschweig mit 54 Prozent der Stimmen zum neuen Vorsitzenden gewählt. Gegen ihn war die Vize-Chefin der Jusos, Sarah Mohamed, angetreten. Der Offenbacher, der bisher ebenfalls Juso-Vize war, will die Nachwuchsorganisation wieder zur selben Strahlkraft wie unter seinem Vorvorgänger und heutigen SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert führen. Türmer engagiert sich ehrenamtlich bei der Offenbacher Tafel.

Was erwarten Sie konkret?

Ich nenne mal drei zentrale Punkte: Wir müssen erstens dafür sorgen, dass die Mieten in Deutschland sinken. Das ist ein gigantisches soziales Problem, gerade in Ballungsräumen. Wir sind mit dem Versprechen in den Wahlkampf gezogen, 400.000 neue Wohnungen zu bauen. Das Versprechen wird von Bauministern Clara Geywitz einfach nicht eingelöst. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass die Lage sie ausreichend bedrückt.

Bauministerin Clara Geywitz an der Seite des Bundeskanzlers: 2019 kandidierte sie gemeinsam mit Scholz erfolglos für den Parteivorsitz der SPD. © dpa/Bernd von Jutrczenka

In der jetzigen Lage sind die Zahlen doch kaum schaffbar.

Wenn wir nicht so schnell bauen können, muss eben erstmal ein Mietenstopp kommen. Das zweite Thema ist aus meiner Sicht der Mindestlohn: Die Erhöhung von 41 Cent bei dieser starken Inflation ist lächerlich. Dafür haben die Arbeitgeberverbände und Christian Lindners Boys in der Mindestlohnkommission gesorgt. Jetzt liegen wir in Deutschland sogar unter der Empfehlung der EU-Kommission. Die liegt bei 15 Euro.

Die FDP muss sich die Frage stellen, ob sie noch regierungsfähig ist. Philipp Türmer

Auf diese Höhe müsste auch der deutsche Mindestlohn steigen?

15 Euro ist das Mindeste. Der dritte Punkt ist ganz frisch dazugekommen: die Transformation unserer Industrie. Davon hängen Hunderttausende gute Arbeitsplätze ab, unser Wohlstand. Das Bundesverfassungsgericht hat dem Klima- und Transformationsfonds mit seinem Urteil erstmal den Stecker gezogen. Der war aber das zentrale Mittel, um diese Wende zu schaffen. Bei allen drei Punkten muss die Regierung liefern. Und zwar schnell.

Sie haben nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts erklärt, dass man sich entscheiden müsse, ob man das Klima oder die Schuldenbremse rettet. Wenn Sie die Klimarettung ernst nehmen: Kann die SPD in einer Koalition bleiben, die an der Schuldenbremse festhält?

Keine Koalition ist ein Selbstzweck, auch diese nicht. Sie muss sich dadurch legitimieren, dass sie dazu in der Lage ist, die Herausforderungen dieser Zeit zu bewältigen. Bis Januar will die Koalition entscheiden, was mit dem Klima- und Transformationsfonds geschieht. Daran entscheidet sich für mich, wie man gemeinsam weitermachen kann.

Was muss bis dahin passieren?

Insbesondere die FDP muss sich bis dahin die Frage stellen, ob sie noch regierungsfähig ist. Ohne einen Umbau unserer Industrie zur Klimaneutralität werden wir die Klimaziele niemals erreichen. Das geht nur mit Investitionen. Christian Lindner muss jetzt seinen Job machen und erklären, wo dieses Geld herkommen soll. Wir Jusos fordern eine Abschaffung der Schuldenbremse.

Sitzt der Hauptgegner der Jusos im Bundeskanzleramt? Die Parteijugend arbeitet sich mit scharfen Worten am sozialdemokratischen Bundeskanzler ab. © dpa/Kay Nietfeld

Sie haben Olaf Scholz in ihrer Bewerbungsrede mit dem Entzug der Wahlkampfunterstützung der Jusos gedroht, weil er zu wenig für die Armutsbekämpfung tut. Ihre Gegenkandidatin Sarah Mohamed hat ihm sogar „rassistische Hetze“ vorgeworfen. Sitzt der politische Gegner der Jusos im Kanzleramt?

Unsere Erwartungshaltung an einen Genossen ist viel größer als an – beispielsweise – die FDP. Wir müssen eigentlich davon ausgehen, dass wir mit Olaf Scholz gemeinsame Überzeugungen teilen und deshalb eigentlich auf derselben Seite stehen.

„Eigentlich“ heißt, dass Sie gerade nicht das Gefühl haben?

Es reicht mir jedenfalls nicht, wenn sich ein sozialdemokratischer Bundeskanzler nur in der Rolle gefällt, zwei Streithähne zu moderieren. Vor allem dann nicht, wenn die Fliehkräfte FDP und Grüne in verschiedene Richtungen treiben. Dann kommt nur Stillstand raus – und Stillstand können wir uns wirklich nicht leisten.

Die Wortwahl von Scholz, wonach man „im großen Stil“ abschieben müsse, wurde von Ihnen scharf kritisiert. Braucht es nicht wegen der Überlastung der Kommunen trotzdem eine Begrenzung der Asyl-Migration?

Die Debatte um mehr Abschiebungen ist eine absolute Scheindebatte. Das ist keine wirkliche Lösung. Um die Akzeptanz für Migration zu erhöhen, müssen wir die Kommunen besser ausstatten – mit Schulen, Wohnungen, Integrationskursen. Damit wird allen Menschen tatsächlich geholfen. Doch die Bundesregierung kürzt stattdessen lieber die Mittel für die Migrationsberatung. Das ist doch Wahnsinn!

Die irreguläre Migration muss also nicht begrenzt werden?

Auf europäischer Ebene ist die zentrale Frage, wie wir sichere Fluchtwege schaffen. Im Moment erzwingen wir selbst die sogenannte irreguläre Migration. Um einen Asyl-Antrag zu stellen, muss man ja erstmal europäischen Boden erreichen, weil es keine legalen Einreisewege gibt. Wenn wir diese endlich schaffen, gibt es auch keinen Grund mehr für Geflüchtete, sich auf den tödlichen Weg über das Mittelmeer zu machen.

Das klingt alles nach Korrekturen an der Regierungspraxis, nicht nach Weltrevolution. Ihr Vorvorgänger Kevin Kühnert hatte eine Vergesellschaftung von Konzernen wie BMW diskutiert. Sie sprechen von einer „demokratisierten Wirtschaft“. Wollen Sie Konzerne in Staatshand?

Wir Jusos sind Sozialist:innen. Wir wollen nicht einfach alles verstaatlichen. Bei uns geht es um Vergesellschaftung. Ich gebe Ihnen ein Beispiel: Man kann Unternehmen, die der Staat bei der Transformation unterstützt, rechtlich verpflichten, einen Transformationstarifvertrag für die Mitarbeiter:innen abzuschließen. Das wäre die niedrigste Stufe. Natürlich muss es aber auch eine Option sein, Unternehmen zu vergesellschaften, die die Kosten der Transformation scheuen und stattdessen lieber Standorte schließen. In Krisen machen wir das regelmäßig, etwa mit dem Energiekonzern Uniper.

Wir müssen über eine Verstaatlichung des Gesundheitssektor reden. Philipp Türmer

BMW oder Siemens müssen keine Sorge haben, irgendwann mal von Ihnen enteignet zu werden?

Das ist keine Frage, die mich bisher beschäftigt hat. Worüber wir aber wirklich nachdenken müssen: eine Verstaatlichung des Gesundheitssektors. Das ist doch eines der Grundprobleme, dass das immer noch profitorientiert läuft. Kliniken sollten Patienten aber nicht behandeln, weil es sich finanziell lohnt, sondern um sie zu heilen. Profitgier hat in der Gesundheitsbranche nichts verloren.

Die Jusos wollen an diesem Wochenende auch ein 60.000-Euro-Grunderbe für alle 18-Jährigen in Deutschland beschließen. Der Plan kostet 45 Milliarden, der Regierung fehlen durch das Verfassungsgerichtsurteil schon jetzt 60 Milliarden. Wie soll das auch noch finanzierbar sein?

Wer Grunderbe sagt, muss auch hohe Erbschaftssteuer sagen. Beides gehört zusammen. Wir haben in Deutschland eine Situation, in der zwei Familien mehr besitzen, als die gesamte ärmere Hälfte der Bevölkerung. In diesem Land sind Multimilliarden-Euro-Vermögen in Familienbesitz, keiner der Nachkommen muss jemals wieder arbeiten. Das hat auch nichts mit Leistung zu tun, wie so gerne getan wird. Diesen unnatürlichen Reichtum müssen wir stärker besteuern. Damit kriegen wir auch das Geld für das Grunderbe zusammen.

Unter ihr war es nach Außen stiller geworden um die Jungsozialisten: Jessica Rosenthal, Vorgängerin von Türmer als Landesvorsitzende. © dpa/Rolf Vennenbernd

Um die Jusos war es unter ihrer Vorgängerin Jessica Rosenthal ruhig geworden. Nehmen Sie sich selbst ein Beispiel an Kevin Kühnert, um den Verband jetzt wieder wahrnehmbarer zu machen?

Der Erfolg der Jusos hängt nicht von einer Person ab. Die Jusos sind ein Teamsport. Ich will mit den Jusos aber wieder eine Strahlkraft wie in dieser Zeit erreichen. Sie ist notwendiger, denn je. Kevin hatte daran einen großen Anteil. Es sollte ein Vorbild für uns alle sein, was die Jusos damals mit der Kampagne gegen die Große Koalition geleistet haben. Vergleiche sind aber schwierig, die Zeiten sind jetzt andere.

Von Ihnen kommt dann ab Januar die „NoAmpel“-Kampagne?

Von uns kommt definitiv eine Kampagne für mehr Verteilungsgerechtigkeit und stärkeren Klimaschutz sowie sozialen Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Dann schauen wir uns ganz genau an, wie die Reaktion der Ampel sein wird. Vielleicht erinnert sich die FDP ja doch wieder daran, was es bedeutet, in Regierungsverantwortung zu sein.

Und ich erwarte natürlich, dass sie daran auch aus dem Kanzleramt erinnert wird. Mein vorrangiges Ziel ist, die Schuldenbremse zu kippen. Hier werden wir den Konflikt mit der Ampel und im Besonderen mit der FDP suchen. Aber es ist auch klar, dass die Ampel kein Selbstzweck ist.