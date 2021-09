Die Bürokraten des Grauens waren gründlich. Aus dem Konzentrationslager Stutthof wurde regelmäßig die Zahl der Häftlinge und der Getöteten nach Berlin gemeldet. Lagerkommandant Paul Werner Hoppe diktierte Briefe an die Verwaltungszentrale des Holocaust, das SS-Wirtschafts-Verwaltungshauptamt in Berlin-Lichterfelde. An der Schreibmaschine saß Irmgard F. Sie tippte die Befehle des Lagerkommandanten an das Wachpersonal und schrieb die Listen mit den Namen der Häftlinge, die in das Vernichtungslager Auschwitz deportiert wurden. Der gesamte Schriftverkehr mit der SS-Verwaltungszentrale in Berlin sei über ihren Schreibtisch gelaufen, sagte sie nach Kriegsende als Zeugin in einem NS-Prozess. Ab diesem Donnerstag muss sich die heute 96-Jährige selbst vor dem Landgericht Itzehoe verantworten.

Die Staatsanwaltschaft wirft Irmgard F. Beihilfe zum Mord an mindestens 11380 Menschen vor sowie Beihilfe zum versuchten Mord in mehreren Fällen vor. „Der Angeschuldigten wird zur Last gelegt, in ihrer Funktion als Stenotypistin und Sekretärin des Lagerkommandanten des ehemaligen Konzentrationslagers Stutthof zwischen Juni 1943 und April 1945 den Verantwortlichen des Lagers bei der systematischen Tötung von jüdischen Gefangenen, polnischen Partisanen und sowjetrussischen Kriegsgefangenen Hilfe geleistet zu haben“, teilte die Staatsanwaltschaft Itzehoe mit.

Das nationalsozialistische Konzentrationslager Stutthof in der Nähe von Danzig wurde unmittelbar nach dem deutschen Überfall auf Polen im September 1939 eingerichtet. Die ersten Häftlinge waren polnische Intellektuelle aus Danzig. Im weiteren Verlauf des Krieges wurden dort vor allem Juden inhaftiert. Stutthof war nicht nur ein Lager, sondern einer der Tatorte des nationalsozialistischen Massenmordes, es gab dort zwei Gaskammern und eine Genickschussanlage. Insgesamt starben in Stutthof etwa 65000 Menschen. Doch Irmgard F. will nichts davon gemerkt haben, dass nicht weit von ihrem Schreibtisch in der Kommandantur entfernt Menschen einen qualvollen Tod in der Gaskammer starben.

Fall wird vor der Jugendkammer verhandelt

Irmgard F. war erst 18 Jahre alt, als sie 1943 nach Stutthof kam, zuvor hatte sie in einer Bank gearbeitet. Weil sie zum Tatzeitpunkt nach deutschem Strafrecht noch als Heranwachsende galt, wird ihr Fall nun vor der Jugendkammer des Gerichts verhandelt.

Das Verfahren gegen Irmgard F. gehört zu einer ganzen Reihe von späten NS-Prozessen. Erst vor zehn Jahren setzte sich mit dem Urteil gegen John Demjanjuk, der Wachmann im Lager Sobibor gewesen war, bei der deutschen Justiz die Erkenntnis durch, dass der Tatbestand der Beihilfe zum Mord auf das Wachpersonal in den Vernichtungslagern angewendet werden kann. Daraufhin suchten deutsche Ermittler nach weiteren Fällen ehemaliger Wachleute.

Im Jahr 2015 wurde Oskar Gröning, der frühere „Buchhalter von Auschwitz“, in Lüneburg wegen Beihilfe zum Mord verurteilt, ein Jahr später gab es in Detmold ein ähnliches Urteil gegen einen ehemaligen Wachmann in Auschwitz. In Hamburg wurde im vergangenen Jahr Bruno Dey, ein früherer Wachmann in Stutthof, wegen Beihilfe zum Mord zu einer Bewährungsstrafe verurteilt.

Der ehemalige SS-Wachmann im Lager Stutthof, Bruno Dey, wurde 2020 in Hamburg wegen Beihilfe zum Mord verurteilt. Foto: Fabian Bimmer

In der kommenden Woche beginnt ein weiterer NS-Prozess vor dem Landgericht Neuruppin.

Angeklagte schrieb dem Richter, sie wolle nicht zum Prozess kommen

Ob das Verfahren an diesem Donnerstag wie geplant beginnen kann, ist keineswegs sicher. Denn die 96-jährige Angeklagte, die in einem Altersheim in Quickborn lebt, teilte dem Vorsitzenden Richter in einem handschriftlichen Brief mit, dass sie zum Prozess nicht kommen werde, wie der „Spiegel“ berichtete. Aufgrund ihres Alters und ihres gesundheitlichen Zustands wolle sie an der Verhandlung nicht teilnehmen, ihr Verteidiger solle sie vertreten, schrieb sie weiter.

Doch nach deutschem Strafrecht kann nicht in Abwesenheit der Angeklagten verhandelt werden, grundsätzlich sind die Beschuldigten verpflichtet, zum Prozess zu erscheinen. Die Verhandlungsfähigkeit der Angeklagten sei durch ein Gutachten bestätigt worden, sagte Frederike Milhoffer, die Sprecherin des Landgerichts Itzehoe. „Wir gehen davon aus, dass sie kommt.“

In dem Prozess gegen Irmgard F. sind etwa 30 Nebenkläger vertreten, sie sind Angehörige der in Stutthof Ermordeten. Einige von ihnen waren dort selbst inhaftiert. „Die Justiz hat eine Verpflichtung gegenüber den Opfern und den schwer traumatisierten Überlebenden, den Versuch zu unternehmen, ein wenig Gerechtigkeit zu schaffen“, sagte der Jurist und Nebenklagevertreter Thomas Walther dem Tagesspiegel.