Neuwahlen oder Neustart! Die Ampel kämpft ums Überleben

Nach der Europawahl ist eines auf jeden Fall klar: Die Ampel steht vor einem heißen Sommer. Die SPD fährt ein schlechtes, die grüne Partei ein verheerendes Ergebnis ein. Die FDP im Grundsatz auch. Aber in der Politik zählt der Trend manchmal mehr als die nackten Zahlen. Denn die Liberalen verharren zwar um die fünf Prozent, aber dass es nicht noch weiter abwärts gegangen ist, dürfte FDP-Chef Christian Lindner als Beleg dafür heranziehen, dass sein harter Kurs im Haushaltsstreit in der FDP-Kernwählerschaft gut ankommt.

Seit Monaten verhaken sich vor allem SPD und FDP immer wieder in der sehr grundsätzlichen Frage, ob das Milliardenloch im Haushalt mit höheren Steuern und neuen Schulden (SPD) oder mit einem rigiden Sparkurs (FDP) gestopft werden soll. Die Grünen schwanken irgendwo dazwischen.

Jetzt hat die FDP kurz vor der Wahl nochmal nachgelegt und das erste Mal recht offen mit dem Ende der Koalition gedroht. Das kann man als Wahlkampfgetöse abtun. Oder man nimmt es bitterernst. Denn die FDP kämpft ums Überleben.

Das weiß auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), weshalb er versucht, die Linie der Liberalen im Hintergrund zu unterstützen. Er war selbst mal Finanzminister, weshalb ihm eine solide Haushaltsführung näher ist als das reine Geldausgeben. Nur provoziert er damit auch viel Kritik in der eigenen Partei.

DIE CDU profitiert nicht von der Schwäche der Anderen

Und die Grünen? Sie sind in Europa regelrecht abgestürzt. Vor allem die jungen Wählerinnen und Wähler laufen ihr davon. Insbesondere die Debatte um strengere Abschiebungen nach Afghanistan und Syrien dürften den Grünen geschadet haben.

Goldene Zeiten also für die Opposition könnte man angesichts des Ampel-Chaos meinen. Aber davon ist nicht viel zu spüren. Zwar liegt die Union vorn, aber richtig profitieren kann sie von der Schwäche der Anderen nicht.

Damit ist klar: Das Ergebnis dieser Europawahl wird nicht zu mehr Kompromissbereitschaft führen. Im Gegenteil. Der Profilierungswille wird bei SPD, Grünen und FDP noch steigen.

Neustart oder Neuwahlen? Das ist die Frage, der sich die Ampel nach dem Europa-Votum stellen muss. Für einen echten Neustart müsste Olaf Scholz allerdings die Kraft aufbringen, Kompromisse zu finden. Und zwar solche, die die FDP begünstigen, um sie in der Koalition zu halten. Aber: Wenn es um Kürzungen in der Sozialpolitik geht, wird es in der SPD eng. Zu tief sitzt der Hartz-Schmerz noch.

Blieben Neuwahlen. Verfassungsrechtlich nicht einfach und mit hohem Risiko für alle verbunden.

Setzt Kanzler Olaf Scholz auf einen Koalitionswechsel?

Aber vielleicht wäre es für dieses Land die Zeit gekommen, über die grundsätzlichen Frage abzustimmen: Was wollen wir uns noch leisten und was nicht? Mehr Geld für den sozialen Zusammenhalt angesichts immer stärker steigender Preise? Mehr Geld für Verteidigung, weil die Bedrohungslagen immer realer werden? Oder baut man aufs Sparen, um auch künftig noch Geld für Investitionen zu haben?

Das Interesse an Neuwahlen dürfte bei Scholz wenig ausgeprägt sein. Zwar könnte er darauf bauen, dass die Union durchaus in Schlagdistanz ist und Friedrich Merz kein sonderlich beliebter Politiker in Deutschland. Aber dennoch würde er auch als derjenige ins Rennen gehen, der erstmal gescheitert wäre – wenn seine Partei ihn dann überhaupt nochmal als Kanzlerkandidaten ins Rennen schicken würde.

Bliebe vielleicht eine dritte, taktisch etwas attraktivere Variante für ihn: ein Koalitionswechsel. In der CDU gibt es durchaus Stimmen, die nicht so vehement für das Einhalten der Schuldenbremse plädieren. Und CDU-Chef Friedrich Merz wäre mit einem Schlag als künftiger Kanzlerkandidat gesetzt – ein Vorteil für Scholz. Auch, weil Merz damit keinen echten Oppositions-Wahlkampf mehr führen könnte.

Zugegeben, das sind alles Gedankenspiele. Aber sie gründen auf einer Tatsache: Die Ampel kämpft nach der Europawahl um ihr politisches Überleben. Wenn es einfach nur so weiter geht wie bisher, profitiert am Ende nur die AfD.