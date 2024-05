„Nicht zu viel quatschen“ Welche Tipps Angela Merkel der Regierung gab

Auch am Tag danach klingen die Grünen noch immer sehr zufrieden über den Coup, der ihnen am Vorabend gelungen ist. „Es war ein kurzweiliger Abend“, sagt die Fraktionsvorsitzende Britta Haßelmann über den Auftritt von Angela Merkel bei der Verabschiedung von Grünen-Politiker Jürgen Trittin. Andere Grünen-Abgeordnete berichten fast schon entzückt vom Humor und Scharfsinn der CDU-Politikerin.

Die Kanzlerin a. D. hatte eine Rede auf den früheren Bundesumweltminister gehalten, der zum Jahreswechsel sein Bundestagsmandat niedergelegt hatte. Für die Grünen eine Genugtuung, sehen sie sich doch aus Merkels CDU unter deren aktuellem Vorsitzenden Friedrich Merz immer wieder scharfen Attacken ausgesetzt.

Von den Grünen alsl politischem „Hauptgegner“ hatte Merz im vergangenen Jahr gesprochen. CSU-Chef Markus Söder wettert fast wöchentlich gegen die Öko-Partei. „Mit den Grünen ist kein Staat zu machen“, sagte er zuletzt im April. Da wirkt der Brückenschlag der früheren Kanzlerin wie Balsam auf der Grünen-Seele.

Merkel lobt Fähigkeit zum Kompromiss

Das scheint auch das Kalkül der 69-Jährigen gewesen zu sein. Ein „bisschen verwegen“ sei ihr die Einladung von Jürgen Trittin vorgekommen, aber Trittins Verabschiedung sei die Art von Veranstaltung, die sie in ihrem politischen Ruhestand reizen würden, deshalb habe sie zugesagt, sagte sie in ihrer Rede, die dem Tagesspiegel vorliegt.

Neben einer umfänglichen Würdigung Trittins und ihrem Bedauern darüber, dass im Jahr 2013 kein schwarz-grünes Bündnis gelungen sei, gab Merkel den Grünen auch noch ein paar Ratschläge für die Regierungsarbeit in der Koalition auf den Weg.

Dabei hob sie den Wert des Kompromisses hervor. „Mehrheiten zu finden gehört nun einmal zum demokratischen Handeln.“ Trittin habe Kompromiss eingehen könne, dabei aber seine eigene Position nicht vergessen. „Denn beim Kompromiss darf man Ende nicht denken, so habe ich es eigentlich schon immer gedacht.“

Doch der Kompromiss allein reiche nicht. Genauso wichtig sei es, „den Kompromiss nicht gleich am nächsten Tag wieder schlecht zu reden“. Eine klare Spitze gegen die Regierungskoalition, die immer wieder in dieses Muster verfällt, wie zuletzt beim Rentenpaket, das eigentlich schon geeint schien. Von den Grünen gab es an dieser Stelle dennoch Applaus.

Verschwiegenheit ist eine Mangelware im politischen Berlin. Angela Merkel wünscht sich weniger Gequatsche.

Überhaupt sollten öffentliche Wortmeldungen laut der früheren Kanzlerin wohlüberlegt sein. „Verschwiegenheit ist eine Mangelware im politischen Berlin“, sagte sie. Ihr Ratschlag: „Nicht zu viel quatschen – und vor allen Dingen nicht, bevor eine Lösung gefunden ist.“

Auch dafür bekam die Kanzlerin a. D. langen Applaus von den Grünen. „Ich kann mich ihrer Einschätzung nur anschließen, dass wir in krisenhaften Zeiten sind, in denen Demokratinnen und Demokraten zusammenstehen müssen“, sagt Fraktionschefin Haßelmann am Tag danach. „Das trifft voll meine Haltung.“

Ob Friedrich Merz jedoch über die Brücke geht, die Merkel am Montag zu den Grünen geschlagen hat, das wird sich erst noch zeigen müssen.