Tagesspiegel Plus Exklusiv Nur diese Berliner Senatorin hatte die Ehre : So oft fuhr Katharina Günther-Wünsch in Kai Wegners Dienstlimousine mit

Schon ab Mai 2023 war Berlins Regierender in seiner Dienstlimousine mit der Bildungssenatorin unterwegs, die heute seine Freundin ist. Andere Senatsmitglieder wurden bisher nicht mitgenommen.