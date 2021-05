In der amerikanischen „Late Late Show“ von Talkmaster James Corden auf CBS hat der ehemalige US-Präsident Barack Obama über ein Thema gesprochen, dass viele wohl nicht kommen sehen haben: Ufos, unidentifizierte oder unbekannte Flugobjekte. Die Frage danach, ob die Menschen wirklich allein im Universum sind, bekam damit neues Futter.

Ging es zu Beginn der Sendung noch weitestgehend scherzhaft zur Sache, wurde der Ex-Präsident aber bald ernster. Auslöser des Gesprächs mit Talkmaster Corden über Aliens und Ufos waren die in der vergangenen Woche veröffentlichten Aufnahmen, die im Juli 2019 in San Diego ein UFO um ein Tarnkappenschiff kreisend zeigen sollen.

Auch Obama habe sich diese Aufnahmen angeschaut, sagte er in der Sendung. „Die Wahrheit ist – und das meine ich ernst –, dass es Aufnahmen von Objekten im Himmel gibt, von denen wir nicht sagen können, was sie genau sind“, so Obama weiter.

Man könne sich nicht erklären, wie sie sich bewegen und was für eine Flugbahn sie haben, fügte er an. Die Objekte seien manövrierfähiger und schneller als all das, was das US-Militär zur Verfügung habe. Die Sichtungen würden aber genauestens untersucht werden.

Obama fragte nach der Amtseinführung nach Geheiminformationen

„Wenn es um Aliens geht, gibt es einige Sachen, die ich hier im Fernsehen nicht sagen kann“, sagte er grinsend und etwas scherzhaft. „Es könnte sein, dass sie uns gefunden haben, bevor wir sie finden konnten.“

Im weiteren Verlauf der Abendsendung erzählte Obama davon, dass er als er 2008 ins Amt kam, frühzeitig nach Geheiminformationen zum Thema anfragte. Er wollte wissen: „Gibt es hier irgendwo ein Labor, in dem wir Aliens und Raumschiffe aufbewahren?“ Nach ein gewissen Recherchezeit habe man ihm seine Anfrage verneint. Publikums und Moderator Corden lachten laut auf.

Auf dem Video, dass nun erneut für Aufsehen sorgt, ist zu sehen, wie ein Ufo auf ein US-Schiff zugerast kommt. Wenig später verschwindet es wieder im Wasser. Militärpersonal kommentiert in dem Video: „Es spritzte.“

Das Video wurde von Navy-Flugzeugen aufgenommen und zeigt ein kugelförmiges Objekt, das nicht weit über dem Ozean fliegt, bevor es ins Wasser taucht. So beschreibt es der amerikanische Nachrichtensender „NBC News“. Laut dem Sender hat die US-Marine seit Jahren die Legitimität von Videos von Düsenjägern bestätigt, die nicht identifizierte Objekte verfolgten, von denen sich einige auf eine Weise bewegten, die Luftfahrtfachleute nur schwer erklären konnten.