Offenbar neue Chancen im Norden Ukrainische Gegenoffensive nutzt erfolgreich das russische Dilemma

Die Verlegung russischer Truppen in den Süden der Ukraine hat der ukrainischen Armee Chancen im Norden eröffnet. Und die wurden sofort genutzt. Mehrere Nachrichtenagenturen berichten von militärischen Erfolgen des ukrainischen Militärs in der nördlichen Region Charkiw.

Russland war dazu gezwungen, viele Truppen in den Süden der Ukraine zu verlegen, um dort der Gegenoffensive der ukrainischen Armee etwas entgegensetzen zu können. Gleichzeitig jedoch muss Russland die Front im Osten der Ukraine aufrechterhalten, wie aus einer Analyse des Insitute for the Study of War (ISW) hervor geht.

Deshalb steht Russland ohnehin schon vor einem Dilemma, weil es die Kräfte zwischen Osten und Süden verteilen muss. Unterm Strich bleiben weniger Ressourcen für den nördlichen Abschnitt der Front.

Die Ukraine kann das russische Dilemma anscheinend für sich nutzen, wie die jüngsten Eroberungen in der nördlichen Provinz Charkiw gezeigt haben.

Zur Startseite