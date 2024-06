Olaf Scholz im Sommerinterview Was hinter den Kanzler-Sätzen steckt

Einen „Drinnen-Kanzler“ und einen „Draußen-Kanzler“ gebe es aus Sicht vieler SPD-Abgeordneten, leitet Markus Preiß, neuer Chef des ARD-Hauptstadtstudios, seine erste Frage an Olaf Scholz ein. Das meint: einen Kanzler, der intern und bei manchem Bürgerdialog verständlich spricht, oft jedoch in der Öffentlichkeit eher verschachtelt. Im ARD-Sommerinterview am Sonntag versucht Preiß, wenig verwunderlich, dem Kanzler klare Worte zu entlocken.