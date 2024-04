Pakete mit Geld entgegengenommen? Videoaufnahmen sollen AfD-Politiker Bystron belasten

In der Affäre um Geldzahlungen des Kreml an den AfD-Politiker Petr Bystron gibt es neue Indizien. Nach Informationen des „Spiegel“ hat der tschechische Inlandsnachrichtendienst (BIS) Videoaufnahmen, auf denen Bystron kleine Pakete entgegennimmt.

In den Auswertungspapieren zu den Aufnahmen ist jeweils von einem „unidentifizierbaren Gegenstand“ die Rede. Außerdem, so der „Spiegel“, gebe es zusätzliche Audioaufnahmen, die nahelegen sollen, dass in den Paketen Geld war.

Am 9. Oktober und am 12. Dezember 2023 seien Treffen des AfD-Bundestagsabgeordneten, der auf Platz zwei der Liste seiner Partei zur Europawahl steht, mit dem Geschäftsmann Artem Martschewskyj in Prag von dem Geheimdienst aufgezeichnet worden. Das will der „Spiegel“ von mehreren Nachrichtendiensten erfahren haben. Außerdem sei am 18. Februar dieses Jahres eine gemeinsame Autofahrt observiert worden.

Petr Bystron hat die Vorwürfe bisher bestritten

Martschewskyj soll die Geschäfte bei dem Nachrichtenportal „Voice of Europe“ operativ geleitet haben. Darüber wurde prorussische Propaganda und Desinformation in 16 Sprachen europaweit verbreitet. Ein Netzwerk hinter der Plattform soll dafür genutzt worden sein, kremlfreundlichen Politikern Geld zukommen zu lassen.

Die tschechische Regierung hatte die russische Einflussoperation öffentlich gemacht. Auf Anfragen des „Spiegel“ hätten Bystron und Martschewskyj nicht reagiert.

Von zwei Audioaufnahmen, auf denen Bystron zu hören sei, berichteten am Freitag auch die tschechische Tageszeitung „Deník N“, das ARD-Politikmagazin „Kontraste“ und „Die Zeit“ . Ein tschechischer Abgeordneter, der die Mitschnitte kennt, sagte demnach: „Bystron raschelt auf der Aufnahme mit Geld und zählt es“.

Petr Bystron wies die neuen Vorwürfe zurück. „Hier wird lediglich versucht, alten Kaffee nochmal aufzubrühen, um die Kampagne gegen die AfD bis zur EU-Wahl in den Medien halten zu können“, teilte Bystron am Freitag der Deutschen Presse-Agentur mit. (Tsp)