Partei vor der Zerreißprobe? Wie die Asyldebatte die Grünen spaltet

Die Grünen bemühen sich in diesen Tagen nach außen um Ruhe. Doch die Partei wird derzeit an ihrer empfindlichsten und emotionalsten Stellen auf die Probe gestellt: der Flüchtlingspolitik. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) will wieder Grenzkontrollen ermöglichen. Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) drängt auf eine Asylwende. Das sogenannte „Migrationspaket 2“ der Bundesregierung umfasst schnelle Abschiebungen, längere Haftzeiten, keine Warnungen mehr für Betroffene. Es gibt Grüne, insbesondere im linken Flügel, die das erschreckt. Laut sagen aber will das kaum einer.

Eine Ausnahme ist Tareq Alaows. „Die Gesamtdebatte ist toxisch“, sagt er. Er ist flüchtlingspolitischer Sprecher der Organisation „Pro Asyl“ und Grünen-Mitglied. Die Partei wollte ihn 2021 für den Bundestag aufstellen. Alaows warnt: „Die Debatte entwickelt sich nach rechts, Vorschläge der AfD werden von der Union übernommen und salonfähig gemacht.“ Die Bundesregierung gieße dies auch noch in Gesetzesvorhaben. „Mit tatsächlichen Lösungen, die die Kommunen entlasten würden, hat das nichts zu tun“, sagt der Migrationsexperte. „Die Politik muss aus der Abschottungsdebatte raus“.

Für die Grünen geht es nicht mehr um Sachfragen

Doch für die Grünen geht es nicht mehr hauptsächlich um die Sachfrage. Es geht um ihren Ruf als Partei der linken Mitte. Betonung auf Mitte. Sie wollten ausgreifen in bürgerliche Milieus, doch im vergangenen Jahr haben sie sich zurückkatapultiert in eine Partei, die vor allem die Nische bediente.

Sie verkämpften sich wegen einer etwas längeren Laufzeit der Atomkraftwerke im vergangenen Sommer auf dem Höhepunkt der Energiekrise. Sie legten ein Heizungsgesetz vor, das viele Bürgerinnen und Bürger verunsicherte. Beim Wachstumschancengesetz blockierte die Familienministerin Lisa Paus (Grüne), weil sie mehr Geld für die Kindergrundsicherung erzwingen wollte. Gegen den Willen von Vizekanzler und Wirtschaftsminister Robert Habeck. Eine staatstragende Partei hatten sich führende Grüne zu Beginn der Legislaturperiode wohl anders vorgestellt. Dass diese Vorgänge möglich waren, offenbart, wie schwer sich die Partei mit Führung tut.

Diese angeblichen Lösungen werden Kommunen nicht entlasten. Timon Dzienus, Chef der grünen Nachwuchsorganisation

Es ist nun trotzdem Habeck, der die Grünen zurück zum Kurs des Pragmatismus führen will. Mit Finanzminister Christian Lindner (FDP) und Olaf Scholz (SPD) hat er sich auf das neue Migrationspaket geeinigt, es kurz darauf beim Ministerfrühstück der Grünen vorgestellt. Es habe auch bei linken Ministerinnen keinen Widerspruch gegeben. Das erfuhr der Tagesspiegel aus Regierungskreisen.

Zu Habecks Position gibt es Widerspruch

Nicht alle bei den Grünen finden die Position des Vizekanzlers gut. „Statt sich um echte Lösungen zu bemühen, glauben Teile der Bundesregierung ihre Gesetzesvorschläge würden die AfD wieder kleinmachen“, sagt der Chef der grünen Nachwuchsorganisation Timon Dzienus dem Tagesspiegel. „Aber diese angeblichen Lösungen werden Kommunen nicht entlasten. Es werden nur Menschen entrechtet und die AfD gestärkt.“

Ähnlich äußert sich die Fraktionschefin der Berliner Grünen, Bettina Jarasch. Sie sagte dem Tagesspiegel: „Lasst die Leute arbeiten, und zwar sofort. Diese Botschaft hätte ich mir aus dem Bund erhofft.“ Deutschland habe auf europäischer Ebene „den massivsten Verschärfungen der Asylrechtspolitik zugestimmt, die es je gab“, ergänzte Jarasch. „Wir müssen stattdessen endlich die praktischen Probleme gemeinsam angehen. Da brauchen Länder und Kommunen mehr Unterstützung vom Bund.“

Das Problem der Partei: Nicht nur linke Grüne sind unzufrieden. Trotz aller Pragmatik von Habeck im Kabinett hatte Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann, Elder Statesman der Grünen, der einen klaren Realo-Kurs vertritt, das Gefühl, er müsse in Sachen Migrationspolitik noch schärfer werden. „Alle Maßnahmen, die dazu dienen, irreguläre Migration einzudämmen, die müssen wir gehen“, sagte er Mitte vergangener Woche dem SWR. Er stehe „auch Geldkarten“ als Ersatz für Bargeldleistungen für Aslybewerber sehr offen gegenüber.

Die Bundestagsfraktion bemüht sich derweil darum, die Rhetorik an beiden Enden der Partei wieder einzufangen. Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Andreas Audretsch, ebenfalls vom linken Flügel, sagte dem Tagesspiegel: „Robert Habeck hat seine Sache in den Verhandlungen gut gemacht und die Debatte um das Arbeitsverbot für Geflüchtete geöffnet. Wichtig ist, dass das verabredete Paket jetzt auf Rechtsstaatlichkeit und Umsetzbarkeit geprüft wird.“

Doch auch Audretsch machte eine Grenze deutlich: „Wir werden in einer aufschäumenden Debatte keine grünen Grundsätze über Bord werden.“ Letztlich werde man aber einen sinnvollen Weg finden, sagte Audretsch.