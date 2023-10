Bei Wahlkundgebung in Bayern Parteichef Chrupalla in Klinik – AfD spricht von „intensivmedizinischer Überwachung“

AfD-Chef Tino Chrupalla wird nach Angaben seines Büros intensivmedizinisch überwacht, nachdem er bei einer Wahlkampfkundgebung in Ingolstadt ins Krankenhaus gebracht wurde. „Herr Chrupalla wurde in einer Klinik eingehend untersucht. Er ist den Umständen entsprechend stabil und wird die kommende Nacht intensivmedizinisch überwacht“, sagte ein Sprecher am späten Mittwochabend der Deutschen Presse-Agentur.

Chrupalla sei ansprechbar. Dies sei alles, was man dazu aktuell veröffentlichen könne, fügte er auf Nachfrage hinzu.

Der AfD-Chef war während der Veranstaltung ins Krankenhaus eingeliefert worden - was genau passiert ist, war aber zunächst unklar. Wie die Polizei mitteilte, musste Chrupalla am Nachmittag vor Beginn seiner Rede hinter der Bühne medizinisch versorgt werden und kam dann in die Klinik. Eine offensichtliche Verletzung sei zu diesem Zeitpunkt nicht erkennbar gewesen.

Die AfD-Bundesgeschäftsstelle hatte von einem „tätlichen Vorfall“ gegen Chrupalla gesprochen. Der Sprecher von Chrupallas Büro sagte später, Polizei und Sicherheitsbehörden ermittelten im Zusammenhang mit einer gefährlichen Körperverletzung. Angaben dazu, was sich genau am Rande der Wahlkampfveranstaltung in Ingolstadt am Mittwochnachmittag ereignet haben könnte, machte er nicht und verwies auf die laufenden Ermittlungen.

Die Polizei Ingolstadt sprach auf Anfrage von einem Polizeieinsatz bei einer AfD-Wahlkampfkundgebung, nannte aber zunächst keine Details. In einer Pressemitteilung vom Mittwochabend heißt es:

„Gegen 16:30 Uhr, noch vor Beginn seines Redebeitrags, musste der Bundestagsabgeordnete Tino Chrupalla hinter der Bühne medizinisch versorgt werden. Der Politiker wurde im Anschluss in ein Krankenhaus verbracht, wobei eine offensichtliche Verletzung zu diesem Zeitpunkt nicht erkennbar war.“

Nach Angaben eines Sprechers wolle die Polizei ermitteln, ob Dritte für den Vorfall verantwortlich sein könnten. Es gebe aber keine Hinweise auf einen Angriff. Das sei der derzeitige Ermittlungsstand.

„Um die näheren Umstände dieses medizinischen Vorfalls abzuklären, wurden die weiteren Ermittlungen durch die Kriminalpolizeiinspektion Ingolstadt übernommen.“

Wilde Gerüchte um Chrupalla-Vorfall

Zuvor hatten der „Donaukurier“ und die rechtskonservative Zeitung „Junge Freiheit“ über den Vorfall berichtet.

Auf dem sozialen Netzwerk X teilte die „Junge Freiheit“ ein Video, das den Abtransport von Chrupalla in ein Krankenhaus zeigen soll. Er sei zuvor „augenscheinlich“ zusammengebrochen, heißt es dort unter Verweis auf eine Quelle.

Der „Donaukurier“ schreibt, dass Chrupalla „wohl kurz nach seiner Ankunft“ gestützt in ein Polizeiauto gebracht worden sei, bevor es mit dem Krankenwagen in die Klinik ging.

Der ehemalige FPÖ-Politiker Gerald Grosz sagte dem „Donaukurier“ unter Verweis auf die Polizei, Chrupalla habe Selfies gemacht und sei dann zusammengebrochen. Grosz war als Redner geladen. Gegenüber der „Jungen Freiheit“ sprach er von einem möglichen Angriff mit einer Spritze. Vor Ort wurde wohl eine Nadel gefunden. Die Polizei habe zwei junge Männer verhaftet, die zur Stunde verhört würden. Bestätigt sind diese Angaben bisher nicht.

Am Dienstag hatte AfD-Co-Vorsitzende Alice Weidel einen Auftritt bei einer Kundgebung ihrer Partei kurz vor den Landtagswahlen in Bayern abgesagt. Als Begründung nannte Weidels Sprecher eine Bedrohungslage. Es habe Hinweise auf einen Anschlag auf die Familie der Politikerin gegeben. Gegenüber „Focus Online“ aber sagte das Bundeskriminalamt, dass die Behörde keine Absage empfohlen hätte.

Ein Sprecher hatte gesagt, es habe am vorletzten Wochenende einen „sicherheitsrelevanten Vorfall“ gegeben. „Frau Weidel und ihre Familie wurden von Sicherheitsbehörden aus ihrer privaten Wohnung an einen sicheren Ort verbracht, da sich Hinweise verdichtet hatten, die auf einen Anschlag auf ihre Familie hindeuteten.“ Ein Sprecher der Polizei Schwyz in der Innerschweiz bestätigte dem Sender SRF am Mittwoch einen Polizei-Einsatz in dieser Angelegenheit am 23. September. Zur Art des Einsatzes wollte er nichts sagen.

Weidel auf Mallorca

Am Mittwoch wurde bekannt, dass Weidel sich aktuell auf Mallorca aufhält. Ihr Sprecher Daniel Tapp bestätigte einen „Spiegel“-Bericht, wonach Weidel am Dienstag, dem Tag der Deutschen Einheit, in einer Ortschaft an der mallorquinischen Ostküste in einem Strandrestaurant gesehen wurde, gemeinsam mit ihrer Lebensgefährtin.

„Nach dem, für die gesamte Familie, sehr aufrührenden Ereignis vom 23. September, ist sie mit ihrer Lebensgefährtin und den Kindern der Empfehlung gefolgt, einige Zeit ihrer häuslichen Umgebung fernzubleiben, welche ein mutmaßliches Anschlagsziel war“, sagte Tapp.

Der 48-Jährige Sachse Chrupalla steht seit knapp vier Jahren an der Spitze der AfD. Zunächst führte er die Partei gemeinsam mit Jörg Meuthen, der Anfang 2022 aus der AfD austrat. Seit Juni 2022 bilden Chrupalla und Alice Weidel das Führungsduo der Partei. Sie sind außerdem Vorsitzende der AfD-Bundestagsfraktion. (mit dpa)