Nach den oppositionellen Demokraten halten nun die Republikaner von US-Präsident Donald Trump seit Montag ihren Nominierungsparteitag ab. Am ersten Tag wurde der Amtsinhaber offiziell zum Kandidaten für eine Wiederwahl gekürt.

Mit düsteren Warnungen vor der Opposition und viel Lob für Trump starteten die Republikaner in ihren Parteitag. Die Redner schürten am Montagabend (Ortszeit) Angst vor einem Sieg der Demokraten.

Die Partei und ihr Kandidat Joe Biden (77) wollten den Sozialismus einführen, die Amerikaner entwaffnen und der Polizei die Finanzierung streichen - nichts davon fordern die Demokraten jedoch. Zugleich wurden Trumps Verdienste in seiner ersten Amtszeit und ausdrücklich auch sein Krisenmanagement während der Corona-Pandemie gelobt. Angesichts von mehr als 177.000 Toten werfen Kritiker ihm in diesem Punkt allerdings Versagen vor.

Wegen der Corona-Pandemie wurde die viertägige Veranstaltung in Charlotte im Bundesstaat North Carolina stark verkleinert. Anders als bei den Demokraten kommen aber durchaus Parteidelegierte in Charlotte zusammen. Auch Trump persönlich reiste an.

Trump hielt trotz der Corona-Pandemie zunächst an einer Großveranstaltung mit zahlreichen Teilnehmern in Charlotte fest und wollte dort auch seine Nominierungsrede halten. Weil North Carolinas Gouverneur Roy Cooper aber auf die Einhaltung strikter Corona-Auflagen pochte, verlegte Trump den Nominierungsteil des Parteitags kurzerhand nach Jacksonville im Bundesstaat Florida.

Angesichts der dann dort rasant steigenden Infektionszahlen wurden die Pläne aber Ende Juli wieder gestrichen. Die Republikaner entschieden sich letztlich für einen abgespeckten Parteitag in Charlotte. (AFP, dpa)