Parteitag in Karlsruhe Diese Anträge könnten für die Grünen-Spitze gefährlich werden

Grünen-Chef Omid Nouripour ahnt schon, was ihm auf dem Parteitag in Karlsruhe in dieser Woche droht. „Es kann sein, dass das ein bisschen Ausdauer braucht“, sagte er am Montag in Berlin. Der Blick auf die vorläufige Tagesordnung gibt ihm recht, bis nach Mitternacht plant die Grünen-Spitze dort an fast allen Tagen. „Es werden voll bepackte Tage“, prophezeit Nouripour.