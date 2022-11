„Plötzlich betraf es alle“ Putins Teilmobilmachung treibt Tausende Russen in Protest-Kanäle auf Telegram

Mit der russischen Teilmobilmachung Ende September wollte Wladimir Putin eigentlich das russische Kriegsgeschehen in der Ukraine in seinem Sinn beeinflussen. Eine neue Studie liefert nun aber Hinweise: Damit gab er auch der Anti-Kriegs-Bewegung in der eigenen Heimat neuen Schwung.

Die Berliner Organisation Democracy Reporting International (DRI) untersucht russische Social-Media-Debatten seit Beginn des Angriffskriegs gegen die Ukraine. Unter der Leitung von Anastasiia Tarasova analysiert DRI in einer neuen Studie das Protestverhalten auf Telegram, Russlands drittgrößter Social-Media-Plattform.

Als Russlands Präsident Wladimir Putin sieben Monate nach Kriegsbeginn am 21. September in einer Fernsehansprache die „Teilmobilmachung in der Russischen Föderation“ ankündigte, hatte die Protestgruppe „Morning Dagestan“ nur 1570 Abonnenten. Fünf Tage später war diese Zahl laut DRI-Analyse bereits um das 80-Fache gestiegen: Über 130.000 Menschen interessierten sich plötzlich für den Protestkanal auf Telegram.

„Russland ist ein sehr heterogenes Land, es gibt viele Republiken für nicht-russische Minderheiten“, erklärt Michael Meyer-Resende, Geschäftsführer bei DRI, den Anstieg im Gespräch mit dem Tagesspiegel. „Dagestan ist eine Republik, die besonders von der Mobilmachung betroffen war. Dort herrscht große Armut, viele Männer gehen aus wirtschaftlichen Gründen zur Armee.“ Auch deshalb habe sich die Stimmung dort gedreht.

Dagestan leidet gleich zweifach unter Putins Krieg: Deren Einwohner verdienen selbst für russische Verhältnisse nicht nur unterdurchschnittlich, sondern haben auch besonders viele Todesopfer im Krieg zu beklagen.

Warum finden sich besonders viele Menschen aus muslimisch geprägten Regionen Russlands in Protestgruppen online zusammen? Laut der Studie stieg die Zahle der Teilnehmer zwischen August und September in einer anderen Protestgruppe der Republik, „utro_dagestan“, von etwa 1500 auf fast 120.000.

Besonders Frauen nutzten nach der sogenannten Teilmobilmachung Ende September wieder vermehrt Telegram-Kanäle. „Die Teilmobilmachung war wie ein Elektroschock und es ging dann vielmehr auch um die eigenen Söhne, eigenen Väter oder Ehemänner. Plötzlich betraf es alle“, sagt Michael Meyer-Resende.

Schon der Beginn des Krieges im Februar sei für viele Russinnen ein Schock gewesen. „Putin hat ja nie gesagt, dass er bald mit fast 200.000 Soldaten in die Ukraine einmarschieren werde, das war alles eine Geheimoperation.“

Doch nicht nur Kriegsgegner haben seit der „Teilmobilmachung“ einen Zulauf. Was die Studie nämlich auch zeigt: Immer mehr russische Kriegsbefürworter organisieren sich auf Telegram und haben begonnen, sich auch kritisch über den russischen Kriegsverlauf zu äußern.

Insbesondere rechte Blogger verurteilen die Militärführung dort immer schärfer. Bis vor Kurzem war „die Kritik nie direkt an Putin oder den Kreml“ gerichtet, mit der Aufgabe von Cherson könnte sich das nun aber ändern, glaubt man beim DRI.

„Bei diesen Propaganda-Narrativen geht es darum, dass der Angriffskrieg eigentlich eine Verteidigung Russlands sei “, sagt Meyer-Resende. In diesen Kanälen gehe es weiter hauptsächlich „um die Nato, um Russlands Rolle in der Welt. Das ist das große Narrativ, das weiter bedient wird.“ Es werde lediglich die Umsetzung des Krieges kritisiert.

Tenor der Kritik: „Man müsse noch viel härter in den Krieg einsteigen.“ Das Militär sei nicht gut genug, korrupt, und überhaupt blieben die militärischen Maßnahmen zu ungenau. In den regierungsnahen Kanälen gebe es also durchaus Kritik, an der großen Erzählung durch den Kreml werde aber festgehalten, meint Meyer-Resende.

Die „Teilmobilmachung“ Putins sei eine Art Realitätsschock für das Land gewesen sei, meint Michael Meyer-Resende.

Democracy Reporting International will sich in einer weiteren Studie mit dem Umgang Putins in den sozialen Medien beschäftigen. Michael Meyer-Resende: „Russland ist wie eine Blackbox. Es gibt keine freie Medien, auch soziale Medien werden stark kontrolliert. Telegram noch am wenigsten, deshalb schauen wir auf diesen Kanal, um nachvollziehen zu können, was die Menschen eigentlich diskutieren.“

