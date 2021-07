Außenpolitik ist schon auch ein Thema, das bei Wahlen mitentscheidend sein sollte. Nato-Nachrüstung, Irakkrieg – um nur zwei Beispiele zu nennen: Die Haltung der Kanzleraspiranten dazu war von großer Bedeutung.

Und so ist es auch jetzt. Im Deutschland sehr nahen Nahen und Mittleren Osten tut sich Neues, und es hat mit dem Iran zu tun. Der wird eine mächtige Herausforderung, zumal nach der Rückkehr zu einer strikt konservativen Präsidentschaft.

Das gilt einmal vor dem Hintergrund der Rückkehr zum Atomkontrollabkommen von 2015, aber besonders wegen der iranischen Bündnis- und Einflusspolitik, die, wie Experten sagen, „brandgefährlich“ werden kann.

Da ist einerseits die Ausstattung des Landes mit ballistischen Raketen, die fortschreitet; andererseits sind es die regionalen Aktivitäten, die zunehmen. Die arabischen Golfstaaten schauen in seltener Einigkeit mit Israel darauf, weil es auch für sie eine enorme Gefahr ist: die der Destabilisierung ihrer Monarchien.

[Wenn Sie die wichtigsten Nachrichten aus Berlin, Deutschland und der Welt live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere runderneuerte App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Die Experten in diesen Ländern weiten aber inzwischen ihren Blick gemeinsam mit den der USA noch einmal. Denn der Iran greift in Afrika immer weiter aus, besonders mithilfe der von ihr massiv unterstützten Terrorgruppe Hisbollah.

Teherans Strategie ist expansiv

In der Zentralafrikanischen Republik, in Kamerun, Ghana, Niger und der Demokratischen Republik Kongo, überall soll es bereits vom Iran unterstützte Gruppen geben, die gegen die Interessen des Westens, der sunnitischen Araber und Israels angehen. Bekannt wurde das offenbar durch das Ausheben von Terrorzellen in Äthiopien und Uganda.

[Mehr aus der Hauptstadt. Mehr aus der Region. Mehr zu Politik und Gesellschaft. Und mehr Nützliches für Sie. Das gibt's jetzt mit Tagesspiegel Plus. Jetzt 30 Tage kostenlos testen]

Über instabile Regionen Einfluss zu gewinnen, ist auch das Ziel einer Unterstützung der „Frente Polisario“. Seit Mitte der 1970er Jahre kämpft sie für die staatliche Unabhängigkeit der Westsahara. Immer wieder flackern dort kriegerische Auseinandersetzungen auf, zuletzt 2020 mit Marokko.

Iranische Revolutionsgarden bei Raketenübungen. Foto: imago images/ZUMA Wire

Polisario gilt heute als mit dem Iran verbunden. Der soll, so heißt es, Boden-Luft-Raketen geliefert haben. Und es soll Trainingscamps mit der Hisbollah in Algerien geben, um die Polisario aufzubauen.

[Behalten Sie den Überblick: Jeden Morgen ab 6 Uhr berichten Chefredakteur Lorenz Maroldt und sein Team im Tagesspiegel-Newsletter Checkpoint das Aktuellste und Wichtigste aus Berlin. Jetzt kostenlos anmelden: checkpoint.tagesspiegel.de]

Das ist die Herausforderung: Teherans Strategie ist expansiv. Der Fall der Westsahara ist da nur ein weiterer Hinweis für die internationale Staatengemeinschaft – auch für erneute Verhandlungen über das Atomabkommen.

Mehr zum Thema Wie der Iran seine Macht ausbaut „Teheran betreibt eine sehr kluge Bündnispolitik“

Es sieht so aus, als wolle die US-Regierung das Thema regionaler Aktivitäten des Iran einbeziehen. Hier ist dann die neue Bundesregierung gefordert. Immerhin war Deutschland maßgeblich am Zustandekommen des Abkommens beteiligt. Zu wissen, wie die Kanzlerkandidaten beim Thema Iran denken, könnte bei der verantwortlichen Auswahl nur helfen.