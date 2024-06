Polizeigewerkschaft warnt vor Überlastung „Gefahr, dass die Bundesliga nicht durchgeführt werden kann“

Angesichts der Forderungen der Ministerpräsidenten, die Grenzkontrollen über die Europameisterschaft hinaus zu verlängern, warnt die Gewerkschaft der Polizei (GdP) vor Überlastung und Gefahren in den Bundesländern. „Ich bin mir nicht sicher, ob die Ministerpräsidenten verstehen, was sie da fordern. Wenn wir nur noch die Grenze schützen sollen, dann gefährdet das die Sicherheit in den Ländern“, sagte Jochen Kopelke, Bundesvorsitzender der GdP, dem Tagesspiegel.