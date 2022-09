Präsidentschaftsduell mit Lula „Auch wenn Bolsonaro abgewählt wird, wird der Bolsonarismus Brasilien noch lange beschäftigen“

Herr Franzen, in Ihrem Buch greifen Sie den Begriff „Bolsonarismus“ auf, der den Politikstil des amtierenden brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro beschreibt. Was zeichnet diesen Stil aus?

Zusammengebracht wird all dies durch die fast schon bedingungslose Unterstützung der Person Bolsonaro. Charakteristisch ist dabei, und das wird auch von Bolsonaro immer wieder forciert, die Kreation von Feindbildern. Eine Einteilung der Gesellschaft in Gut und Böse, ein „Wir gegen die“-Denken.

