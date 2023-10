Premiere von Rot-Grün vor 25 Jahren „Der heutige Kanzler tut sich mit dem Führen eher schwer“

Am 27. Oktober 1998, um 11.54 Uhr, ist es so weit. Im Bonner Plenarsaal ergreift Bundestagspräsident Wolfgang Thierse (SPD) das Wort: „Ich gebe das Ergebnis der Wahl bekannt. Abgegebene Stimmen 666. Gültige Stimmen 665, also eine ungültige Stimme. Mit Ja haben gestimmt 351.“