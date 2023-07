Raketen mit Kerzenwachs, Biertanks und 3D-Druckern Drei deutsche Firmen sind im Wettlauf zum All

Robert Habeck kommt aus dem Staunen gar nicht mehr heraus. „Irre“, „unglaublich“ und „krass“ sind Worte, die der Wirtschaftsminister bei seinem Besuch des Raumfahrtunternehmens Isar Aerospace verwendet. Vor zweieinhalb Jahren haben die studentischen Gründer vor den Toren Münchens eine alte Logistik-Halle angemietet, um dort eine preiswerte Rakete zu entwickeln.

Nun drehen sich neben dem Vizekanzler automatisch Kohlefasern zu einem Tank zusammen, auf der anderen Seite steht ein Test-Modell einer Rakete. Obwohl die noch nicht einmal in der Nähe des Weltraums war, ist die 6000 Quadratmeter-Halle längst zu klein. Verzehnfachen will man sich und hunderte neue Mitarbeiter anstellen. „Das Unternehmen hat sich wie eine Rakete entwickelt“, staunt Habeck.

Der Grünen-Politiker ist auf Sommertour durch Süddeutschland. Doch bei seinen Besuchen der drei deutschen Firmen, die kleine Raketen ins All schicken wollen, geht es nicht nur um schöne Bilder. Seit das Ariane 5 Programm der europäischen Weltraumorganisation (ESA) ausgelaufen ist, hat Europa keinen direkten Zugang mehr zum All. Wann immer Deutschland nun einen Satelliten ins All bringen möchte, muss auf Partner zurückgegriffen werden.

Die Start-ups sind deutlich preiswerter als die staatlichen Institutionen

So kommt es, dass Satelliten von Bundeswehr, Nachrichtendiensten und Co mit Elon Musks SpaceX-Unternehmen in den Weltraum gebracht werden. Hochsensible Technik und Daten, deren Einsatz vom guten Willen eines erratischen Milliardärs abhängig ist. „Das kann vielleicht nicht die klügste Idee sein“, sagt Habeck, der auf eine europäische Souveränität bei der Raumfahrt hofft.

Robert Habeck inspiziert ein Testflugmodell bei HyImpulse. © dpa/Marijan Murat

In Deutschland haben die Marktlücke drei Start-ups frühzeitig erkannt. Neben der Isar Aerospace wollen auch HyImpulse bei Heilbronn und die Rocket Factory aus Augsburg Trägerraketen entwickeln, denn auch andere Unternehmen haben großes Interesse an Satelliten und damit Daten aus dem Weltraum. Wo früher staatliche Institutionen mit aberwitzigen Summen an Steuergeld Raketen entwickelten, wollen nun studentische Tüftler mit Investorengeld ins All. Doch soweit sind alle drei Firmen nicht und so hat sich ein neuer Wettlauf zum All entwickelt.

Vom Galaxie-Glamour ist bei HyImpulse in einem kleinen schwäbischen Dorf bei Heilbronn wenig zu spüren. In einer Halle, die mit ihren Hochregalen einem Baumarkt ähnelt, begrüßen die beiden Gründer den Wirtschaftsminister mit einem Teelicht in Raketendesign. Ihre Idee: Sie wollen ein Triebwerk entwickeln, das eine Rakete mit Paraffin – auch bekannt als Kerzenwachs – ins All bringt.

„Am Anfang wurden wir von fast allen belächelt“, erzählt Gründer Mario Kobald. Mit 55 Mitarbeitern arbeitet er aktuell noch an einer Höhenforschugnsrakete, später soll eine Trägerrakete folgen, die 500 bis 600 Kilo Nutzlast mit ins All nehmen kann. Kobald glaubt an ein marktfähiges Produkt. „Kerzenwachs ist ein Treibstoff, der effizient, kostengünstig, nachhaltig und nicht explosiv ist.“ 40 Prozent billiger könne seine Rakete werden als eine mit herkömmlichen Antrieb.

Aufs Geld schaut man auch bei der Rocket Factory in Augsburg ganz genau. „Eine teure Rakete zu bauen ist nicht schwer“, sagt Ibrahim Ata, Vertriebsleiter bei der schwäbischen Firma mit 220 Mitarbeitern aus 45 Nationen. Dort will man nicht den Lamborghini unter den Raketen entwickeln, sondern den Fiat. Oder wie Ata sagt: „Henry Ford hat nicht das Auto erfunden, aber er hat es industrialisiert.“

Wirtschaftsminister Robert Habeck und Anna Christmann, Koordinatorin der Bundesregierung für Luft- und Raumfahrt, beobachten den Druck eines Raketenteils. © dpa/Marijan Murat

Bei der Rocket Factory versucht man eine Rakete aus möglichst vielen Teilen zu bauen, die bereits am Markt sind. Auf einer Tour durch die Firma zeigt Ata auf eines der Triebwerke. Die Ventile seien aus der Automobilindustrie, die Gelenke von einem Motorsport-Team, den Tank bezieht man von einem Hersteller, der ansonsten Brauereien beliefert. Nur einige wenige Teile stellt die Firma mit einem 3D-Drucker her.

1,5 Milliarden potenzielle Kunden für Satelliten im All sieht der Gründer.

Mit ihrer Geiz-ist-geil-Mentalität soll es gelingen, die Preise für Kunden deutlich zu senken. Der Kilopreis der 1,3 Tonnen Nutzlast, die Rocket Factory mit ihrer Rakete ins All bringen wollen, soll bei unter 5000 Euro liegen. Zum Vergleich: Die ESA verlangte zuletzt 12.000 Euro, Musk je nach Orbithöhe um die 6000 Euro. Der Markt sei groß genug: Von 1,5 Milliarden potenziellen Kunden spricht der Gründer bei Habecks Besuch, zehn Aufträge hat die Rocket Factory bereits – obwohl die Testrakete noch gar nicht abgehoben ist.

Das gilt auch für die „Spectrum“ der Isar Aerospace, über deren Tests sich das Unternehmen in Schweigen hüllt. Man werde noch in diesem Jahr den ersten orbitalen Testflug durchführen, heißt es zuversichtlich. Hier hat man deutlich mehr Geld eingetrieben, von 200 Millionen Euro Investitionen ist die Rede.

In Ottobrunn verfolgt man einen gegensätzlichen Ansatz zur Konkurrenz in Augsburg und stellt mit zahlreichen 3D-Druckern die meisten Raketen-Teile selbst her. „Super faszinierend“, findet Habeck den Laser, der Schicht für Schicht die Struktur eines Antriebsteils aufträgt.

Künftig will man hier im Wochentakt Raketen produzieren, doch dafür müsse die Politik die nötigen Rahmenbedingungen schaffen. „Es kann nicht sein, dass wir immer nur den USA und China hinterherlaufen“, sagt Gründer Daniel Metzler. Er würde gerne in Deutschland bleiben, doch neben einem neuen Standort macht er sich vor allem Sorgen um Personal und Bürokratie.

Habeck steht neben ihm und verspricht, dem Unternehmen faire Wettbewerbsbedingungen. Zwar werde die ESA noch ihr Ariane-6-Programm an den Start bringen, aber danach sehe er die Zukunft nicht mehr in der staatlichen, sondern in der privatwirtschaftlichen Raumfahrt. „Wir glauben, dass am Ende nur erfolgreiche Unternehmer den erfolgreichen Zugang zum Weltraum sichern können“, sagt Habeck. Welches deutsche Unternehmen dabei die Nase vorne hat, wird sich wohl in den kommenden Monaten zeigen.