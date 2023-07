Rat für deutsche Rechtschreibung und das Gendern „Rückschritt in die orthographische Kleinstaaterei“

Frau Krome, der Rat für deutsche Rechtschreibung ist im belgischen Eupen zur Sitzung zusammengekommen. Auch das „Gendern“ steht auf der Agenda. Können Sie schon abschätzen, zu welchem Entschluss der Rat in dieser Frage kommen wird?

Wir werden dem Rat ein Empfehlungspapier zur Erörterung und zum Beschluss vorlegen. Dabei geht es darum, geschlechtergerechte Schreibweisen vor dem Hintergrund des aktuellen Schreibgebrauchs, aber auch im Rahmen der geltenden orthografischen Regeln zu betrachten. Ein Hauptaspekt, der vermutlich kontrovers diskutiert werden wird, ist das Verhalten gegenüber verkürzenden Zeichen im Wortinneren wie dem Doppelpunkt, dem Unterstrich oder dem Sternchen, die Ausdruck gendergerechter Sprache sein sollen. Die Verwendung dieser Zeichen ist aus orthografischer Perspektive problematisch.

Heißt das, der Rat lehnt gendergerechte Sprache ab?

Im Gegenteil – der Rat setzt sich in seinen Empfehlungen für sprachliche Ausdrucksformen ein, die möglichst allen Menschen gerecht werden und die alle Geschlechtsidentitäten einbeziehen. Gendern ist aber nicht gleich Gendern. Zu den verkürzenden Zeichen gibt es Alternativstrategien, so zum Beispiel geschlechtsübergreifende Formulierungen wie etwa Gäste, Publikum, Lehrkräfte oder Partizipformen wie Studierende. Solche Formulierungen sind von der Rechtschreibung her korrekt und deshalb auch zu empfehlen.

Sie denken also, dass mit der Einführung solcher Sonderzeichen orthografischer Willkür Tür und Tor geöffnet würde?

Diese Gefahr besteht. Zumindest würde dies der Einheitlichkeit der Rechtschreibung erheblich schaden. Denn es verwenden ja nicht alle Schreibenden solche Zeichen, die den geltenden Regeln nicht entsprechen. Und die Rechtschreibung ist nun mal verbindlich, zumindest für die Bereiche von Schule und die öffentliche Verwaltung. Die Rechtschreibung ist übrigens der einzige Bereich der deutschen Sprache, der amtlich geregelt ist, das war das große Verdienst vor allem von Konrad Duden im Rahmen der II. Orthografischen Konferenz 1901. Und die Rechtschreibreform 1996 hat dann die Einheitlichkeit in allen sechs Ländern und Regionen mit Deutsch als Amtssprache besiegelt. Dies wieder aufs Spiel zu setzen, wäre ein Rückschritt in orthografische Kleinstaaterei des 19. Jahrhunderts

Sabine Krome ist Leiterin des Rats für deutsche Rechtschreibung und des Projekts Orthografieforschung und empirische Schreibbeobachtung. Früher war sie Chefredakteurin und Leiterin der Wörterbuchredaktion WAHRIG bei Brockhaus. Sie spricht sich gegen die Verwendung des Gendersternchens aus.

Aber hat Sprache und auch Rechtschreibung nicht immer mit Veränderung und Entwicklung zu tun?

Natürlich, gesellschaftliche Entwicklungen führen auch zu Sprachwandel. Und es ist sehr verständlich, dass nach Jahrhunderten, in denen die Gleichberechtigung von Frauen nur mühsam errungen werden konnte und immer noch nicht in allen Bereichen umgesetzt ist, sich auch andere Menschen, vor allem Minderheiten, zu Wort melden. Aber hier wird eine gesellschafts- und sprachpolitische Debatte zu großen Teilen auf dem Rücken der Rechtschreibung ausgetragen. Der Rat hat von den staatlichen Stellen aller Länder mit Deutsch als Amtssprache den Auftrag erhalten, Schreibbeobachtung zu betreiben und daraus Folgerungen für mögliche Anpassungen des amtlichen Regelwerks zu ziehen, das aber nur „in unerlässlichem Umfang“.

Wo findet dieser „unerlässliche Umfang“ seine Grenzen?

Die Sonderzeichen im Inneren des Wortes stören in vielen Fällen die Wortbildung und können das Lesen und Verstehen von Texten erschweren. Ein Beispiel: Das Wort Bauer. Die männliche Pluralform ist Bauern. Gegendert mit Sonderzeichen würde daraus Bäuer:innen – die männliche Pluralform wird nicht korrekt darstellt. Auch die Satzbildung kann sich verändern, wenn zum Beispiel mehrere Artikel oder Pronomen nötig sind, um mehrere Geschlechtsidentitäten abzubilden (der/des Präsident*in).

Gendern ist nicht gleich Gendern. Zu den verkürzenden Zeichen gibt es Alternativstrategien. Sabine Krome, Geschäftsführerin des Rats für deutsche Rechtschreibung.

Ist das ein Problem?

Im schulischen Bereich sollte Rechtschreibung so einfach und nachvollziehbar wie möglich zu lernen sein, und im Bereich von Behörden und Verwaltung sollten Sprache und Schreibung Rechtsverbindlichkeit beanspruchen können. Dies ist auch wichtig, wenn Länder verschiedene Amtssprachen haben, wie etwa die Schweiz, Belgien oder Südtirol. Texte müssen auch in die anderen Amtssprachen übersetzbar sein, in den meisten anderen Ländern gibt es diese Sonderzeichen aber nicht.

Sie sagen, Sie verstehen das Bedürfnis nach Gleichberechtigung und Gleichstellung auch in sprachlicher Form. Was haben Sie denn für Lösungsansätze?

Das Thema ist wichtig, keine Frage. Strategien wie geschlechtsübergreifende Begriffe und Formulierungen habe ich schon genannt (Studierende). Auch der abwechselnde Gebrauch verschiedener Strategien – so auch in einigen wenigen Fällen das sogenannte generische Maskulinum, nur nicht ausschließlich –, ab und zu Paarformen wie Nutzerinnen und Nutzer oder Umformulierungen von Sätzen (ärztlicher Rat) sind möglich.

Vielleicht haben wir schon in einigen Jahren ein Klima, das mehr Offenheit auch im Hinblick auf die Rechtschreibung erlaubt. Sabine Krome, Geschäftsführerin des Rats für deutsche Rechtschreibung

Reicht das wirklich aus?

Entwicklung lässt sich nicht mit der Brechstange durchsetzen, das wird von der Sprach- und Schreibgemeinschaft nicht akzeptiert, wie die Rechtschreibreform gezeigt hat – die wäre beinahe gescheitert. Vielleicht haben wir schon in einigen Jahren ein Klima, das mehr Offenheit auch im Hinblick auf die Rechtschreibung erlaubt, wenn etwa solche neuen Schreibungen sich außerhalb des amtlichen Bereichs etablieren sollten. Zu diesem Zeitpunkt kann der Rat allerdings nicht empfehlen, die verkürzenden Sonderzeichen ins Regelwerk aufzunehmen.

Lässt sich die Debatte wirklich noch aufhalten?

Ich bin keine Prophetin, ich weiß nicht, wie es in zehn Jahren aussehen wird. Aber ich muss zugeben, dass wir nicht damit gerechnet hätten, dass dieses Thema solch große Relevanz erlangen könnte. Es wird sich weiter ausbreiten, das ist absehbar. In einigen Teilen der Gesellschaft ist es bereits angekommen – viele, vor allem junge Menschen gendern ganz selbstverständlich.

Dann ist es doch aber schon in der Gesellschaft angekommen.

Im privaten Bereich kann jede und jeder sprechen und schreiben, wie er/sie will. In anderen Bereichen allerdings nicht, da gilt eine amtliche Rechtschreibung, und das ist sinnvoll vor dem Hintergrund von Textverständnis, Rechtsverbindlichkeit und Lernbarkeit der Orthografie, vor allem für Deutschlernende. Wenn wir das nicht beachten, grenzen wir große Gruppen von Lesenden und Schreibenden aus, und eine solche Ausgrenzung ist ja gerade nicht im Sinne einer diskriminierungsfreien gerechten Sprache und Schreibung.

Ist gendergerechte Sprache den meisten Menschen egal?

Viele lehnen die vehementen Diskussionen ab und die Verbissenheit, mit der der Kampf der verschiedenen Lager geführt wird. Vor dem Hintergrund vieler anderer aktueller gesell­schaft­­licher Probleme könnte ein Beharren auf Positionen von beiden Seiten auch zu einer weiteren Spaltung der Gesellschaft führen. Einer solchen möglichen Spaltung sollte entgegengewirkt werden. Der Rat versucht das auf orthografischer Ebene – mit seinen sieben Kriterien für die Gestaltung von Texten, die im aktuellen Empfehlungspapier noch einmal aufgegriffen werden und die eine gelungene und angemessene schriftliche Kommunikation zwischen möglichst allen Gruppen der Sprach- und Schreibgemeinschaft gewährleisten sollen.