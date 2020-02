Nach der umstrittenen Ministerpräsidentenwahl steckt Thüringen in einer politischen Krise. Wie kann eine Regierung ins Amt kommen, ohne von AfD-Stimmen abhängig zu sein? Ex-Ministerpräsident Bodo Ramelow macht einen ungewöhnlichen Vorschlag: Eine „technische Regierung“ unter seiner Vorgängerin Christine Lieberknecht von der CDU soll Neuwahlen vorbereiten.

Ramelow schlug vor, Lieberknecht zu bitten, für die Phase von etwa 70 Tagen bis zu Neuwahlen mit „einem Justizminister, mit einer Finanzministerin und einem Chef der Staatskanzlei“ die wichtigsten Aufgaben in Thüringen zu lösen, wie er sagte. Ramelow selbst würde in diesem Fall nicht als Übergangs-Regierungschef kandidieren.

Zuspruch aus der SPD, Skepsis bei CDU und Grünen

Thüringens SPD-Landeschef Wolfgang Tiefensee fand Gefallen an der Idee. „Das ist ein sehr guter Vorschlag“, sagte Tiefensee nach einem Treffen von Spitzenpolitikern von Linke, CDU, SPD und Grünen am Montag in Erfurt. „Hoher Respekt für Bodo Ramelow, dass er sich selbst zurückzieht, den Weg frei macht für eine technische Regierung, die wenige Tage - 70, 80 Tage - von der Antragsstellung bis zur Neuwahl die Regierungsgeschäfte übernimmt“, sagte Tiefensee.

Die Verhandlungsgruppe der Thüringer CDU-Fraktion reagierte verhalten. „Wir glauben, dass das Wichtigste ist, dass am Ende eines Prozesses nicht die AfD stärker werden kann, als sie jetzt schon ist“, sagte Thüringens CDU-Vizechef Mario Voigt. Die CDU hatte bereits im Vorfeld signalisiert, dass sie kein Interesse an Neuwahlen hat. Hintergrund dürfte auch sein, dass sie in jüngsten Umfragen in der Wählergunst stark eingebüßt hat.

Nun will sie über Ramelows Vorschlag in ihren Gremien reden, kündigte Voigt an. Die Christdemokraten hatten es bislang abgelehnt, Ramelow aktiv in das Amt des Regierungschefs mitzuwählen. Den Christdemokraten verbietet ein Bundesparteitagsbeschluss jede Form der Zusammenarbeit mit der AfD und den Linken.

Auch die Grünen zeigten sich zunächst nicht begeistert von Ramelows Vorstoß. Man präferiere weiterhin die Variante, „dass schnell eine handlungsfähige Regierung unter Bodo Ramelow hergestellt wird“, sagte Landessprecherin Ann-Sophie Bohm-Eisenbrandt.

Auf dem Twitter-Kanal der Grünen-Landtagsfraktion in Thüringen hieß es: „Respekt und Überraschung zum Vorschlag von Bodo Ramelow.“

Linke, CDU, SPD und Grüne sprechen an diesem Dienstag (13.30 Uhr) erneut über Ramelows Vorstoß.

Erste Reaktionen aus der Bundespolitik

Der SPD-Bundestagsabgeordnete Karl Lauterbach schrieb auf Twitter, Ramelow mache den Weg frei für einen „Befreiungsschlag“ in Thüringen. „Jetzt sollte es nach einer Übergangszeit Neuwahlen geben, so dass klare politische Verhältnisse entstehen. Die CDU darf nicht länger die Regierungsbildung oder Neuwahlen blockieren.“

Grünen-Chefin Annalena Baerbock schrieb auf Twitter: „Respekt. So geht verantwortungsvolles Handeln im Sinne der Demokratie, liebe CDU.“ (dpa, Tsp)