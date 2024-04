Rechte Politik auf Diktatorenrechnung Schon vor Monaten konnte es die AfD-Führung wissen

Blamabel, erklärt die AfD-Europaabgeordnete Sylvia Limmer, sei das Verhalten des eigenen Parteivorstandes. „Man duckt sich weg und übernimmt nicht die politische Verantwortung. Und das ist insoweit verstörend, weil die Vorwürfe oder die Ungereimtheiten um die Person Maximilian Krah dem Bundesvorstand in Gänze bekannt waren“, sagte Limmer am Donnerstagmorgen im Deutschlandfunk. Diese Vorwürfe aus der eignen Partei weiten den Skandal bin in die Parteispitze hinein.