Rechtlos, ausgebeutet, unterdrückt Katar, das Kafala-System – und das Leben der Arbeitsmigranten

Wichtiger Schritt vorwärts. Bedeutende Reform. Ermutigendes Zeichen: Als Katar vor zwei Jahren neue Arbeitsgesetze einführte, erhielt das Emirat am Persischen Golf viel Beifall von internationalen Institutionen und Menschenrechtlern. Katar schaffte damals das so genannte Kafala-System ab, das ausländische Arbeiter zu Leibeigenen ihrer Arbeitgeber machte.

Die Reform verbesserte das Image von Katar vor der Fußball-Weltmeisterschaft, die an diesem Wochenende beginnt. Doch kurz vor Eröffnung des Turniers schlagen Kritiker Alarm: Die Reform greift nicht, Arbeiter werden nach wie vor ausgebeutet.

Das Kafala-System verbreitete sich in den 1950er Jahren in den Golf-Staaten, als die arabischen Monarchien nach dem Fund riesiger Ölvorräte dringend billige Arbeitskräfte aus dem Ausland brauchten; in Katar wurde es im Jahr 2009 per Gesetz eingeführt.

Ausländische Arbeiter werden weiter der Gefahr von Missbrauch ausgesetzt sein. Radha Stirling, Anwältin und Aktivistin

Zweck des Systems ist es nach Einschätzung der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) der Vereinten Nationen, Arbeiter während wirtschaftlicher Boom-Phasen für eine begrenzte Zeit ins Land holen und in Krisenzeiten rasch wieder nach Hause schicken zu können.

Das System bietet ausländischen Arbeitern Verdienstmöglichkeiten, ohne ihnen viele Rechte oder die Einbürgerung zu gewähren. Heute sind 90 Prozent der rund drei Millionen Einwohner von Katar Ausländer. Allein für den Bau der WM-Stadien wurden 30.000 Arbeiter eingestellt, die meisten aus Bangladesch, Nepal, Indien und den Philippinen.

Unter dem Kafala-System, das nach dem arabischen Wort für Bürge – kafil – benannt ist, hängt ein ausländischer Arbeiter völlig von seinem Arbeitgeber ab, wie die ILO in einer Analyse festhielt. „Der Arbeitsmigrant kann ohne ausdrückliche und schriftliche Erlaubnis seines Bürgen nicht einreisen, einen anderen Job annehmen oder das Land verlassen.“

264 Euro beträgt der monatliche Mindestlohn seit der Arbeitsrechtsreform.

Häufig ziehe der Arbeitgeber auch den Pass eines Arbeiters ein. Deshalb werde das Kafala-System als „zeitgenössische Form der Sklaverei“ bezeichnet.

Nach der Vergabe der WM an Katar und Berichten über unmenschliche Bedingungen an den WM-Baustellen stimmte das Emirat einer Zusammenarbeit mit der ILO zu, um die Lage der Arbeiter zu verbessern. Die neuen Arbeitsgesetze in Katar von 2020 geben Arbeitern das Recht, ohne Zustimmung des Arbeitgebers die Arbeitsstelle zu wechseln oder das Land zu verlassen.

Damit gehöre das Kafala-System der Geschichte an, jubelte die ILO. Zu der Arbeitsrechtsreform gehörte auch die Einführung eines monatlichen Mindestlohnes von umgerechnet 264 Euro.

Mit den Reformen wollte die Regierung von Katar demonstrieren, dass sie bereit ist, auf konstruktive Kritik aus dem Ausland einzugehen. Schließlich will das Emirat die erste WM in einem arabischen Land nutzen, um sich als moderner und weltoffener Staat zu präsentieren.

Katars Regierung sagt, die Baustellen würden schärfer kontrolliert, was zu einem Rückgang der Missstände geführt habe. Doch Kritiker werfen den Behörden im Land vor, sie würden die Verbesserungen für die Arbeiter nicht umsetzen und Firmen erlauben, das Kafala-System durch die Hintertür wieder einzuführen.

So werden Arbeiter monatelang nicht bezahlt, wie Aktivisten sagen. Die Organisation Freedom United, die sich für Arbeiterrechte einsetzt, zitierte zwei afrikanische Arbeiter in Katar mit den Worten, wer sich über ausstehende Löhne beschwere, werde nach Hause geschickt.

Auch das Recht auf freie Wahl des Arbeitsplatzes werde umgangen, sagte Minky Worden von Human Rights Watch (HRW) vor wenigen Tagen bei einer Anhörung des Europa-Parlaments. So müssten sich Arbeiter in der Praxis weiterhin das schriftliche Einverständnis ihres Chefs besorgen, bevor sie den Job wechseln könnten.

Außerdem riskierten Arbeiter, von ihren Arbeitgebern als „geflohen“ gemeldet zu werden, wenn sie sich eine neue Stelle suchen. Damit können Arbeiter ihr Aufenthaltsrecht verlieren.

Nepalesische Arbeiter in einer Arbeitsunterkunft in Doha. © Foto: Getty Images/Sam Tarling

Kritiker werfen Katar zudem vor, den Tod von ausländischen Arbeitern auf den Baustellen des Landes ungeklärt zu lassen. Über die Zahl der Todesopfer an den WM-Baustellen gibt es Streit: Katar spricht von einigen Dutzend Toten, doch Menschenrechtler schätzen die wirkliche Zahl auf mehrere Tausend.

Entscheidend für Verbesserungen in Katar sei eine Änderung der Mentalität in dem Emirat, sagt die Anwältin und Aktivistin Radha Stirling, die sich im Kampf gegen Missstände am Golf engagiert.

Diese Veränderung brauche Jahrzehnte, sagte Stirling dem Tagesspiegel. „Ausländische Arbeiter werden deshalb weiter der Gefahr von Missbrauch ausgesetzt sein.“

Die Forderung nach einem millionenschweren Entschädigungsfonds für verletzte ausländische Arbeiter und die Familien von Todesopfern lehnt die katarische Regierung ab. Menschenrechtsorganisationen rufen Katar auf, seine Haltung zu überdenken: Ohne Entschädigung für die Opfer werde die WM in dem Emirat in schlechter Erinnerung bleiben, sagte HRW-Expertin Worden.

Das Endspiel in Katar findet am 18. Dezember statt – dem Internationalen Tag der Migranten.

