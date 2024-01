Rechtsextreme und ihre „Remigration“ Gegen die AfD gibt es keinen Masterplan

Bedrückend und gruselig, welche Pläne zur „Remigration“ da vor den Toren Berlins vorgestellt wurden. Und ja, so etwas macht Angst. Bundeskanzler Olaf Scholz sagt: „Wir lassen nicht zu, dass jemand das ‚Wir‘ in unserem Land danach unterscheidet, ob jemand eine Einwanderungsgeschichte hat oder nicht.“

Ein gewunden artikuliertes Versprechen, dem offenbar wenige Glauben schenken. Leider verständlich. Man muss sich ohnehin etwas wundern, dass der sonst wortkarge Regierungschef sich zu dieser journalistischen Recherche geäußert hat – und dann noch mit der Plattform „X“ ein Medium wählt, das für die Verbreitung aggressiven rechten Ungeists wesentlich Verantwortung trägt.

Wer ist „wir“, die wir etwas nicht zulassen? Der Staat, die Exekutive? Und wer das andere „Wir“? Alle Deutschen? Alle, die hier leben? Es bleibt diffus. Möglich, dass Scholz nur reagiert hat, weil er mit seiner Ankündigung, „in großem Stil“ abschieben zu lassen, einen ähnlich zynischen Ton in seine migrationspolitische Sprache brachte, wie er sonst auf AfD-Seite gepflegt wird. Es galt wohl, etwas gutzumachen.

Vielleicht wäre, statt zu versprechen, etwas nicht zuzulassen, das man nicht abstellen kann, eine andere Rhetorik hilfreicher. Zum Beispiel die Ansage, dass die Bundesrepublik eine stabile Demokratie mit einer breiten Mitte ist, die menschenfeindliche „Masterpläne“ zur Umsiedlung von Bevölkerungsgruppen ebenso entschieden ablehnt wie Parteien, die so etwas wollen.

Dass dieser Staat über eine funktionierende Justiz und einen wachsamen Verfassungsschutz verfügt, die dem begegnen können. Und dass trotz aller berechtigten Empörung und nachvollziehbarem Abscheu kein Umsturz droht, wenn ein europaweit bekannter Rechtsextremist rechtsextreme Programme präsentiert; selbst dann nicht, wenn sein sinistres Publikum Kontakte in den Bundestag hat.

Ohne solche Hinweise aber ist klar, was „nicht zulassen“ bedeutet: Irgendwie handeln. Maßnahmen. Am besten wohl mit einem Parteiverbotsverfahren, dessen Einleitung beim Bundesverfassungsgericht die Pleite einer liberalen Politik besiegeln würde und dessen Erfolg in den Sternen steht. Mehr Vertrauen in die politische Kraft wäre wünschenswert. Oder hat die Regierung keines?