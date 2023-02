Rede der Grünen-Chefin beim Politischen Aschermittwoch Ricarda Lang macht Morddrohung gegen sich öffentlich

Ricarda Lang, Parteivorsitzende der Grünen, hat beim Politischen Aschermittwoch ihrer Partei in Landshut öffentlich gemacht, kürzlich eine Morddrohung erhalten zu haben.

„Bei mir kam letzten Donnerstag in meinem Wahlkreisbüro ein Drohbrief an. In diesem Drohbrief befand sich eine Morddrohung, und es befand sich darin eine Schusspatrone“, sagte Lang. „Das Ziel davon war es, mich und die Leute um mich herum einzuschüchtern. Und ich weiß, dass viele Politikerinnen ähnliche Erfahrungen machen.“

Lang dankte der Polizei und dem BKA, dass sie trotz solcher „Angriffe auf die Demokratie“ Veranstaltungen wie den politischen Aschermittwoch und damit eine lebendige Demokratie möglich machen würden.

Ricarda Langs Appell

Die Grünen-Vorsitzende sagte weiter, Menschen wie sie in der ersten Reihe der Politik hätten die Möglichkeit, sich zu schützen. „Was mir wirklich Sorge macht, ist die Situation von Ehrenamtlichen“, sagte Lang. Diese Aktiven, vor allem in der Kommunalpolitik, seien das Rückgrat der Demokratie.

Es müsse klar sein: Wenn eine oder einer angegriffen werde, müssten alle demokratischen Parteien zusammenstehen. „Demokratie lässt sich nicht weghassen – und wir lassen uns nicht spalten“, appellierte Lang.

Vor Kurzem hatte auch Bettina Jarasch, Spitzenkandidatin der Grünen bei der Abgeordnetenhauswahl in Berlin, eine Morddrohung erhalten. Dies hatte den Beginn der Koalitionsverhandlungen der Parteien überschattet. Auch gegen die zurückgetretene Landesvorsitzende der Grünen in Brandenburg soll es eine Morddrohung gegeben haben.

