Regierung unterliegt erneut Gericht fordert Klimaschutz-Sofortprogramme

Drei Entscheidungen musste das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg an diesem Donnerstagmorgen fällen. Und dreimal sagt die Vorsitzende Richterin Ariane Holle: „Die Beklagte wird verurteilt.“ Damit ist juristisch geklärt, dass die Bundesregierung verpflichtet ist, Klimaschutz-Sofortprogramme für die Sektoren Verkehr und Gebäude zu beschließen.

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) und der Umweltverband BUND hatten das in ihren drei Klagen eingefordert. „Klimaschutz ist eine Rechtspflicht, kein politisches ‚Nice-to-have‘. Dies hat das Gericht heute in aller Deutlichkeit klargestellt“, sagt Remo Klinger, der Anwalt der DUH, über das Urteil.

Beide Sektoren überschritten 2021 und 2022 das ihnen laut Klimaschutzgesetz (KSG) zustehende CO₂-Budget. Nach Paragraf 8 des Gesetzes muss die Regierung – wenn dies so ist – ein Sofortprogramm beschließen, das „die Einhaltung der Jahresemissionsmengen des Sektors für die folgenden Jahre sicherstellt“.

Das ist nicht geschehen. Die betroffenen Bundesministerien für Verkehr, Bauen und Wirtschaft schlugen zwar im Juli 2022 Sofortprogramme vor, beschlossen wurden diese aber nicht. Zudem stellte der Expertenrat für Klimafragen fest, dass insbesondere das Programm für den Verkehrssektor nicht ausreiche, um die Emissionsminderungslücke zu schließen.

Die Argumente der Regierung waren haltlos

Deswegen zogen DUH und BUND vor das Oberverwaltungsgericht. Mit Erfolg: Das Gericht hat nun die Verteidigungsstrategie der Regierung zurückgewiesen. Die Klage sei, anders als von den Anwälten der Regierung behauptet, zulässig, erläutert Richterin Holle bei der Urteilsverkündung.

Zudem könne das im Oktober beschlossene Klimaschutzprogramm nicht als Sofortprogramm gelten. Das Klimaschutzprogramm definiere mittel- und langfristige Maßnahmen für alle Sektoren, um die Klimaziele bis 2030 erreichen zu können, erläutert Holle. Sofortprogramme dagegen seien reaktive Programme, um die verfehlten Ziele einzelner Sektoren beziehungsweise Bereiche wieder auszugleichen.

Wie geht es nun weiter? Die Bundesregierung könnte das Urteil einfach hinnehmen. Für die dann fälligen Sofortprogramme schlägt Barbara Metz, Bundesgeschäftsführerin der DUH, unter anderem „ein Tempolimit von 100 Stundenkilometern auf Autobahnen und die Abschaffung des Dienstwagenprivilegs“ vor. Metz sagt, dass die Regierung mit dem Abbau von klimaschädlichen Subventionen im Verkehrssektor nicht nur dem Klima helfen, sondern auch die aktuellen Haushaltslöcher stopfen könnte. Das Geld könne dann etwa in die energetische Gebäudesanierung fließen.

Die Regierung dürfte aber einen anderen Ausweg wählen: die Revision vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig. Denn aktuell verhandelt sie über eine Reform des Klimaschutzgesetzes, mit der die Klimaziele für einzelne Bereiche abgeschafft würden. Dann gäbe es nur noch ein „Gesamtziel“ für die ganze Regierung, die Verantwortlichkeit einzelner Ministerien wäre vorbei und das Gerichtsverfahren hätte sich erledigt.

Weitere Klimaklagen folgen

DUH-Anwalt Remo Klinger warnt die Bundesregierung vor einem Ausweg auf Zeit. Die DUH hat nämlich auch gegen das Klimaschutzprogramm der Regierung für alle Sektoren geklagt. Am 1. Februar verhandelt darüber erneut das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg. Nach den aktuellen Plänen wird Deutschland laut dem Expertenrat Klima bis zum Jahr 2030 noch immer rund 200 Megatonnen CO₂ mehr ausstoßen als im Klimaschutzgesetz vorgesehen.

Auch eine Verfassungsbeschwerde hat Klinger für die DUH eingereicht. Gehe der CO₂-Ausstoß weiter so langsam zurück, „müsste man 2029 und 2030 jeglichen Verkehr in Deutschland verbieten, um die Klimaschutzziele noch einzuhalten“, sagt Klinger. In einem wegweisenden Urteil hatte das Bundesverfassungsgericht 2021 festgestellt, dass die Regierung beim Klimaschutz darauf achten müsse, die Freiheit künftiger Generationen nicht zu sehr einzuschränken.

Wirtschafts- und Verkehrsministerium kündigten eine genaue Prüfung des Urteils an. Zusätzliche Klimaschutz-Maßnahmen versprachen sie zunächst nicht. Die Grünen sehen vor allem Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) in der Pflicht. Er habe im Verkehrsministerium unmittelbaren Gesprächsbedarf angemeldet, sagt der verkehrspolitische Sprecher Stefan Gelbhaar. Wissing müsse nun für 2021 und 2022 Sofortprogramme vorlegen, „die ausreichend kurzfristig wirksame Maßnahmen enthalten“. Laut Klimaschutzbericht der Bundesregierung ist sein Bereich für den Großteil der überzähligen Emissionen verantwortlich.

Die Lücke könnte noch größer sein

Im Gebäudesektor ist die Klimaschutzlücke bis zum Jahr 2030 wohl noch größer als es zunächst den Anschein hat. Denn das Klimaschutzprogramm berücksichtigt den Referentenentwurf des Heizungsgesetzes. Anschließend schwächte die Regierung es ab, die Wärmewende wird nun deutlich langsamer stattfinden.

Nachdem das Bundesverfassungsgericht die Finanzierung des Klima- und Transformationsfonds gekippt habe, seien die Herausforderungen für mehr Klimaschutz im Gebäudesektor immens, betont der SPD-Fraktionsvize Matthias Miersch nach dem Urteil. „Ohne entsprechende Förderprogramme werden Klimaschutz und sozialer Zusammenhalt nicht funktionieren“, sagte Miersch der „Rheinischen Post“.

Barbara Metz fordert die Abgeordneten der Regierungsfraktionen noch im Gericht auf, die Abschaffung der Sektorziele im Klimaschutzgesetz zu verhindern. Dass eine klare Verantwortlichkeit bei fehlendem Klimaschutz wichtig sei, zeige das heutige Urteil.