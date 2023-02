Regierungs-Anwalt verriet Recherche Die Achtung des Presseamts vor der Pressefreiheit

Ein vom Presse- und Informationsamt der Bundesregierung beauftragter Rechtsanwalt hat Recherchen eines Journalisten zu Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) öffentlich gemacht, ohne dazu befugt gewesen zu sein. Medien-Anfragen an die Regierung müssen strikt vertraulich behandelt werden. Das Bundesverwaltungsgericht hatte erst 2021 die Pflicht von Bundesbehörden bekräftigt, laufende Recherchen vor Aufdeckung durch Dritte zu schützen.

Der Deutsche Journalisten-Verband (DJV) sieht in dem Vorgang eine Verletzung der Pressefreiheit: „Es ist nicht nur eine Grenzüberschreitung im Verhältnis von Politikern zu Journalisten, dass die Recherchen eines Berichterstatters öffentlich gemacht werden, es ist auch ein klarer Rechtsbruch“, sagte DJV-Bundesvorstand Frank Überall. Regierungssprecher Steffen Hebestreit solle sich als Chef des Presseamts „schnellstens mit der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts vertraut machen, das journalistische Recherchen unter Schutz gestellt hat“.

Die Bundesregierung beauftragt die Kanzlei, um vor Gericht Fragen von Journalisten abzuwehren

Der Rechtsanwalt gehört zur Kanzlei „Redeker Sellner Dahs“. Die Kanzlei wird häufig von der Bundesregierung beauftragt, insbesondere, um Informationsklagen von Journalistinnen und Journalisten gegen das Bundespresseamt oder Bundesministerien abzuwehren; darunter wiederholt auch solche des Tagesspiegels.

In einer juristischen Fachzeitschrift hatte der Jurist im Dezember vergangenen Jahres über verschiedene solcher presserechtlichen Verfahren berichtet. Dabei erwähnte er auch eines, das bei der Erstellung des Aufsatzes noch gar nicht abgeschlossen war. Der Redeker-Anwalt war in dem Verfahren selbst tätig – auf der Seite des beklagten Bundespresseamts. Da es sich hierbei regelmäßig um schriftlich geführte Eilverfahren handelt, sind diese bis zu einem Gerichtsbeschluss in der Öffentlichkeit unbekannt.

Das Presse- und Informationsamt der Bundesregierung achtet sowohl die Presse- und Rundfunkfreiheit, insbesondere den Schutz des Recherche- und Redaktionsgeheimnisses, als auch die ebenfalls grundrechtlich geschützte Vertraulichkeit der Mandatsbeziehung. Auskunft des Bundespresseamts zum Umgang mit dem beauftragten Rechtsanwalt.

Der Anwalt machte trotzdem das Aktenzeichen aus dem laufenden Verfahren öffentlich und schrieb in seinem Aufsatz, der klagende Journalist habe Passagen einer Scholz-Rede erläutert und seine Interpretation dazu bestätigt haben wollen. Zudem habe er Details zu Hintergründen der Rede wissen wollen. Dies alles jedoch könne „ein Journalist nicht verlangen“. Dass der Autor in dem Prozess selbst auf der Seite des Bundespresseamts tätig war, erfuhren die Leser nicht.

Der Journalist, der ohne Anwalt vor Gericht gezogen war, nahm seine Klage später zurück. Um wen es sich handelt, ist bisher unbekannt. Auch will das Bundespresseamt nichts zu dem Rechtsstreit sagen: „Wir bitten um Verständnis, dass wir zur etwaigen Kommunikation mit Journalistinnen und Journalisten grundsätzlich keine Auskunft geben.“ Das Presseamt achte die Presse- und Rundfunkfreiheit, „insbesondere den Schutz des Recherche- und Redaktionsgeheimnisses“.

Der Redeker-Anwalt bestreitet, mit seinem Text journalistische Recherchen offen gelegt zu haben: „Weder der konkrete Gegenstand der Rede noch das Rechercheergebnis des Journalisten sind in dem Aufsatz genannt worden.“ Es sei um Rechtsfragen und seine persönlichen Auffassungen dazu gegangen; die Nennung des Aktenzeichens sei „informatorisch“ erfolgt.

Ob und welche Konsequenzen die Bundesregierung aus dem Vorfall für die langjährige enge Zusammenarbeit mit den Redeker-Anwälten zieht, ist unbekannt. Dies gehöre zur „Vertraulichkeit der Mandatsbeziehung“, sagte ein Regierungssprecher.

DJV-Bundeschef hat für diese Praxis kein Verständnis

Redeker zählt zu den umsatzstärksten Kanzleien in Deutschland und ist an vielen Verfahren mit öffentlicher Aufmerksamkeit beteiligt. So hatte die Kanzlei zuletzt nicht nur die Berliner Senatsverwaltung für Inneres bei der Wahlprüfung durch den Verfassungsgerichtshof vertreten, sondern auch die Mitglieder des Abgeordnetenhauses, die in Karlsruhe einen Stopp der Wahlen am 12. Februar erreichen wollten. Auch für das Bundesamt für Verfassungsschutz war Redeker mehrfach aktiv. So forderte die Kanzlei Journalisten mit „Korrekturbitten“ zu Änderungen in ihren Artikeln auf, wenn der frühere Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen aus seiner Sicht Unrichtiges gelesen hatte.

Die Mandatierung durch Behörden zur Abwehr presserechtlicher Informations- und Auskunftsansprüche kann bereits bei einem einzigen Verfahren mehrere zehntausend Euro kosten – für die der Steuerzahler aufkommt, zu dessen Gunsten die Informationen eigentlich beschafft werden sollen.

Spitzen-Anwälte stehen dann mitunter – wie hier – gegen Journalisten, die sich eine teure Rechtsvertretung nicht leisten können oder wollen. Die Mandatierung externer Rechtsberater wird daher vor allem bei jenen Behörden kritisiert, die über eine Vielzahl qualifizierter Juristen verfügen, etwa den Bundesministerien. DJV-Bundeschef Überall hat für diese Praxis kein Verständnis: „Es ist unglaublich: Da werden Unsummen aus Steuergeldern dafür verschwendet, das Grundrecht der Pressefreiheit auszuhebeln.“

Zur Startseite