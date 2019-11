Eine Gruppe von 17 Funktionären der CDU-Thüringen hat in einer „Demokratie erfordert Dialog“ genannten Erklärung gefordert, mit der AfD „zügig“ und „ergebnisoffen“ Gespräche über eine Regierungsbildung in dem Land zu führen. Es könne in einer freiheitlichen Gesellschaft nicht sein, „dass fast ein Viertel der Wählerstimmen bei diesen Gesprächen außen vor bleiben sollen“, hieß es in dem Schreiben.

Ob sich daraus „Entscheidungen für die Thüringer Union ableiten lassen, werden die Gespräche zeigen“, hieß es weiter.

Bei der Landtagswahl in Thüringen war die Linke mit Ministerpräsident Bodo Ramelow stärkste Partei geworden. Angesichts von Verlusten der Koalitionspartner SPD und Grüne hat die bisherige Koalition aber keine Mehrheit mehr. Deshalb gibt es Diskussionen über eine mögliche Zusammenarbeit zwischen Linke und CDU. Die CDU-Führung hat jedoch klargemacht, dass sie eine solche ablehnt – ebenso wie die mit der AfD.

„Ausschließeritis“ nennt die Gruppe aus Thüringen dies nun und kritisiert, die Bundespolitik sei in Thüringen keine Hilfe.

Der Vizechef der CDU-Fraktion im Thüringer Landtag, Michael Heym, hatte bereits nach der Wahl mehrfach für eine Zusammenarbeit mit der AfD geworben. Im Morning-Briefing Podcast mit Gabor Steingart sagte er, es gebe eine „bürgerliche Mehrheit rechts“ aus CDU, AfD und FDP.

Gerade für die Aussage, die AfD sei eine bürgerliche Partei, hatte Heym scharfe Kritik kassiert, auch aus den eigenen Reihen. So meldete sich bei Twitter der parlamentarische Staatssekretär im Bundesinnenministerium, Marco Wanderwitz (CDU), zu Wort: „Wir Christdemokraten grenzen uns nach rechts- wie linksradikal klar ab. Die AfD ist keine bürgerliche Partei. Die Zahl ihrer Wählerinnen und Wähler ist kein Argument. Eine Partei wird nicht durch Wahl demokratisch“, schrieb Wanderwitz.

Eine deutliche Mehrheit der Menschen in Deutschland ist indes laut einer Umfrage für eine Zusammenarbeit der CDU mit der Linkspartei in Thüringen. 79 Prozent aller Wahlberechtigten würden das begrüßen, unter den Thüringern sogar 91 Prozent – das geht aus dem RTL/n-tv-„Trendbarometer“ hervor.

Die Meinungen gehen jedoch auseinander, ob die CDU eine formale Koalition mit der Linken eingehen oder eine Minderheitsregierung unter Führung der Linken tolerieren sollte: 39 Prozent (43 Prozent der Thüringer) sprechen sich für eine Koalition aus, 40 Prozent (48 Prozent der Thüringer) für eine Tolerierung.

Mike Mohring (CDU, l.), und Bodo Ramelow (Die Linke), Ministerpräsident von Thüringen. Foto: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa

In der vergangenen Woche hatte Thüringens CDU-Chef Mike Mohring eine von der CDU angeführte Minderheitsregierung ins Spiel gebracht. Diese Option lehnen laut der Umfrage 72 Prozent der Bundesbürger und 80 Prozent der Thüringer ab.

Für das aktuelle „Trendbarometer“ befragte das Meinungsforschungsinstitut Forsa 1002 Wahlberechtigte in ganz Deutschland und 754 Wahlberechtigte in Thüringen. (Tsp, mit dpa)