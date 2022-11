Tagesspiegel Plus Regionalrat zur Lage im befreiten Cherson : „Wir müssen die Dächer der Häuser reparieren, um den Winter zu überstehen“

Cherson an der ukrainischen Schwarzmeerküste war acht Monate lang in Händen russischer Truppen. Regionalrat Serhiy Khlan hat ihren Abzug miterlebt und schildert die Situation in der Stadt.