Rekonstruktion einer Demontage Wie BSI-Chef Schönbohm sein Amt verlor

Am 1. Dezember hat Arne Schönbohm keine Wahl mehr. „Heute räume ich meine persönlichen Gegenstände aus meinem Büro, in dem ich knapp sieben Jahre gearbeitet habe”, tippt der Präsident des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) in sein LinkedIn-Profil. Er schreibt 317 Wörter des Dankes an seine Mitarbeitenden. Und keines darüber, dass er unfreiwillig geht.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden