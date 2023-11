Tagesspiegel Plus Exklusiv Revolutionäre Idee mit Fan im Kanzleramt : Jusos wollen Grunderbe für alle fordern

Der SPD-Nachwuchs will die Ungleichheit in Deutschland mit einem Recht auf ein Mindest-Erbe bekämpfen. Der Vorschlag wird auch in der Mutterpartei längst breiter debattiert.