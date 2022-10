Risikospezialist Ian Bremmer „Wir stehen nicht vor einem dritten Weltkrieg“

In Ihrem Buch „The Power of Crisis“ beschreiben Sie Krisen als Chance für Veränderung. Derzeit gibt es mehr als genug davon. Sind Sie dennoch optimistisch?

Ich habe zumindest Hoffnung. In den vergangenen Jahrzehnten haben wir gesehen, wie Institutionen ausgehöhlt, Demokraten schwächer und Gesellschaften polarisierter werden. Die globale Ordnung zeigt sich zunehmend überfordert. Sind aber Krisen groß genug, zwingen sie uns, aktiv und risikobereit zu werden.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden