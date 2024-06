Rouven L. starb für das Recht Der Tod des Mannheimer Polizisten muss uns mahnen

Wer die Bilder gesehen hat, wird sie nicht vergessen. Mit welcher Brutalität der 25-jährige Afghane Sulaiman A., ein mutmaßlicher Islamist, am Freitag in Mannheim auf mehrere Menschen einstach und sie schwer verletzte. Und wie er am Ende in einer chaotischen und unübersichtlichen Situation sein Messer gezielt in Nacken und Kopf des Polizeibeamten Rouven L. rammte. Zwei Tage später erlag der 29-Jährige seinen schweren Verletzungen.