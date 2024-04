Russische Spionage in Deutschland „Es reicht nicht, den Botschafter einzubestellen“

Am Donnerstag waren zwei Russlanddeutsche wegen Spionageverdachts festgenommen worden. Die Männer lebten in einer kleinen Gemeinde in Oberfranken, planten aus dem Mehrfamilienhaus laut der Anklage des Generalbundesanwalts sogar Sabotage-Akte. Seitdem fragen sich viele, wie weit der Arm des Kremls nach Deutschland hineinreicht, wie viele Agenten unter uns leben. Der Geheimdienstexperte Erich Schmidt-Eenboom warnt: Mögliche Rekruten gibt es viele.