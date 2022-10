Russisches Militär Britischer Geheimdienst sieht Russland mit Rekrutierung überfordert

Russland ist nicht mehr in der Lage, ausreichend Ausrüstung und militärisches Training für Rekruten bereitzustellen. So zumindest lautet ist die Einschätzung britischer Militärexperten.

Hintergrund dieser Vermutung ist, dass der russische Einberufungszyklus in diesem Jahr einen Monat später als üblich beginnen solle, wie das britische Verteidigungsministerium am Dienstag in seinem täglichen Kurzbericht zum Krieg in der Ukraine meldet.

Bei dieser Einberufung handelt es sich nicht um die kürzlich beschlossene Teilmobilmachung von Reservisten, sondern um die jährliche, reguläre Einberufung von etwa 120 000 Wehrpflichtigen in Russland. Auch bei der Teilmobilisierung hatte London in den vergangenen Tagen bereits Probleme identifiziert.

„Die Herausforderungen für Unterbringung, Training, Ausrüstung und Einsatz von mobilisiertem und einberufenem Personal sind erheblich“, hieß es in der Mitteilung. Mängel in der russischen Verwaltung und den logistischen Systemen sorgen nach britischer Einschätzung dafür, dass diese Bemühungen erschwert werden.

Moskau wirft London derweil vor, eine gezielte Desinformationskampagne gegen Russland zu führen. Das britische Verteidigungsministerium veröffentlicht seit dem Beginn des Angriffskriegs gegen die Ukraine täglich Informationen zum Kriegsverlauf.

Die britische Regierung will damit sowohl der russischen Darstellung entgegentreten als auch Verbündete bei der Stange halten. Sie beruft sich dabei auf Geheimdienstinformationen. (dpa)

