Geplante Spionage russischer Agenten Ein Szenario aus dem Drehbuch des hybriden Krieges

Das Gelände in der Oberpfalz gilt als der modernste und größte Truppenübungsplatz in Europa. Seit dem russischen Überfall auf die Ukraine bildet die US-Armee auf dem Stützpunkt Grafenwöhr auch ukrainische Soldaten aus. Dort werden sie beispielsweise im Einsatz von Mehrfachraketenwerfern des Typs Himars und von Abrams-Kampfpanzern geschult.

An allem, was in Grafenwöhr passiert, haben russische Geheimdienste offenbar ein hohes Interesse. Den US-Truppenübungsplatz in Bayern soll nach Tagesspiegel-Informationen ein mutmaßlicher Agent im Dienste Russlands ausgekundschaftet haben.

Am Mittwoch wurden der Deutsch-Russe Dieter S. sowie sein mutmaßlicher Mittäter Alexander J. in Bayreuth von Beamten des Bundeskriminalamtes festgenommen, ihre Wohnungen und Arbeitsplätze wurden durchsucht. Dieter S. soll in Kontakt mit einer Person gestanden haben, die deutsche Sicherheitsbehörden einem russischen Nachrichtendienst zuordnen.

Der Generalbundesanwalt wirft den beiden Männern vor, im Auftrag Russlands mögliche Sabotageaktionen in Deutschland vorbereitet zu haben. „Die Aktionen sollten insbesondere dazu dienen, die aus Deutschland der Ukraine gegen den russischen Angriffskrieg geleistete Unterstützung zu unterminieren“, teilte die Bundesanwaltschaft am Donnerstag mit. Dieter S. habe sich gegenüber seinem russischen Gesprächspartner bereiterklärt, „Sprengstoff- und Brandanschläge vor allem auf militärisch genutzte Infrastruktur und Industriestandorte in Deutschland zu begehen“.

Mutmaßlicher Haupttäter schon länger im Visier

Zur Vorbereitung soll Dieter S. Informationen über potenzielle Anschlagsziele, darunter auch Einrichtungen der US-Streitkräfte wie Grafenwöhr, gesammelt haben. Er machte demnach Fotos und Videos der ins Visier genommenen Objekte, zum Beispiel von Militärtransporten. Das Material schickte er seinem Kontaktmann.

Den mutmaßlichen Haupttäter Dieter S. haben deutsche Behörden offenbar schon seit längerer Zeit unter Beobachtung. So soll er sich mindestens seit Oktober 2023 mit seinem russischen Kontaktmann ausgetauscht haben. Alexander J. habe ihm spätestens ab März dieses Jahres geholfen, so die Bundesanwaltschaft.

Deutsche Sicherheitskreise weisen schon seit längerer Zeit darauf hin, dass russische Dienste ein hohes Interesse an militärischen Einrichtungen und Unterstützungsleistungen für die Ukraine, aber auch an kritischer Infrastruktur in Deutschland haben.

Russlands Dienste nach wie vor erfolgreich bei Anwerbung

Nach dem russischen Großangriff auf die Ukraine hatte die Bundesregierung 40 in Deutschland akkreditierte Diplomaten ausgewiesen, die in Wirklichkeit für russische Geheimdienste tätig waren. Dies hat Moskaus Spionage in Deutschland zunächst einen Rückschlag versetzt. Doch der nun bekannt gewordene Fall zeigt, dass es den Nachrichtendiensten weiterhin gelingt, Personen in Deutschland für ihre Zwecke anzuwerben.

Vor dem Berliner Kammergericht muss sich derzeit ein ehemals leitender BND-Mitarbeiter verantworten, dem vorgeworfen wird, im Herbst 2022 Staatsgeheimnisse verraten zu haben. Auch hier soll ein russischer Geheimdienst an das Material gelangt sein, ohne dass offenbar an einer diplomatischen Vertretung in Deutschland stationierte Personen direkt involviert waren.

Es ist ein besonders schwerer Fall der mutmaßlichen Agententätigkeit für Putins Verbrecher-Regime. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD)

Die beiden Männer, die von der Bundesanwaltschaft verdächtigt werden, Agenten Moskaus zu sein, sind Russlanddeutsche und haben die Staatsbürgerschaften beider Länder. Die Russlanddeutschen gelten als geradezu ideale Zielgruppe für Anbahnungsversuche durch Moskaus Nachrichtendienste.

Dieter S. kämpfte im Donbass auf der Seite Russlands

Im Fall von Dieter S. lässt sich zudem eine ideologische Nähe zu den Zielen des Kremls in der Ukraine belegen. Schon im Dezember 2014 soll er in die Ostukraine gegangen sein – im selben Jahr hatte die russische Intervention im Donbass begonnen. Dieter S. schloss sich nach Angaben der Bundesanwaltschaft einer bewaffneten Einheit der „Volksrepublik Donezk“ an und kämpfte dort bis September 2016. Dies wertet der Generalbundesanwalt als Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung.

In der selbsterklärten „Volksrepublik Donezk“ hatten sich scheinbar prorussische Separatisten zusammengeschlossen – doch in Wirklichkeit wurden diese von Moskau kontrolliert, gesteuert und bezahlt. Für die militärische Führung der Kämpfer der „Volksrepublik Donezk“ war damals der Russe Igor Girkin zuständig, der selbst für einen russischen Geheimdienst tätig gewesen sein soll. Ein Deutschrusse, der im Donbass gegen die ukrainische Armee kämpft, muss in diesen Kreisen zwangsläufig Aufmerksamkeit erregt haben.

Sabotageaktionen gegen Einrichtungen kritischer Infrastruktur in Deutschland gelten als mögliches Szenario in Russlands hybridem Krieg gegen westliche Staaten. Die Sicherheitsbehörden hätten „seit dem mörderischen Angriffskrieg Russlands alle Schutzmaßnahmen gegen hybride Bedrohungen durch das russische Regime hochgefahren“, erklärte Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) am Mittwoch. Die nun bekannt gewordenen Sabotagepläne seien „ein besonders schwerer Fall der mutmaßlichen Agententätigkeit für Putins Verbrecher-Regime“.