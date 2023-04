Saarlands Ministerpräsidentin Anke Rehlinger „Wasserstoff ist nicht der Champagner der Industrie, sondern das Tafelwasser“

Frau Rehlinger, Sie halten seit 27 Jahren mit 16,03 Metern den saarländischen Rekord im Kugelstoßen der Frauen. Überall im Sport fallen die Rekorde. Warum hat Sie in der Zeit noch keine junge Sportlerin überholt?

Womöglich hat die Verkürzung auf acht Schuljahre den Jugendlichen ein bisschen Spielraum genommen für hartes Training. Die Vereine haben ja erlebt, dass weniger Mitglieder sich engagieren und weniger Jugendliche Leistungssport betreiben. Auf jeden Fall liegt es nicht daran, dass unser Land den Sport im Regen stehen ließe. Die Landesregierung hat in den vergangenen Jahren sehr viel in Sportanlagen investiert.