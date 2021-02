Die AfD bekommt nun auch in Sachsen zunehmend Probleme mit dem Verfassungsschutz. Er hat den Landesverband der Partei als "Verdachtsfall" eingestuft, damit ist eine nachrichtendienstliche Beobachtung möglich, darunter die Überwachung des E-Mail-Verkehrs und das Anwerben von V-Leuten in der AfD.

Der Schritt sei bereits im Januar erfolgt, sagten Sicherheitskreise dem Tagesspiegel. Der sächsische Verfassungsschutz selbst äußert sich nicht. Offenkundig hat der Nachrichtendienst jedoch gewichtige Anhaltspunkte für rechtsextremistische Bestrebungen in der sächsischen AfD.

In dem Landesverband dominieren Mitglieder der parteiinternen Vereinigung "Der Flügel". Das Bundesamt für Verfassungsschutz hatte den Flügel im März 2020 als "gesichert rechtsextremistische Bestrebung" bewertet.

Damit wurde die Vereinigung vom Verdachtsfall zum klassischen Beobachtungsobjekt hochgestuft. Im selben Monat verkündete Flügel-Wortführer Björn Höcke die Auflösung der Vereinigung. Sicherheitskreise sagen jedoch, die Flügel-Leute seien weiter aktiv, gerade auch in Sachsen.

Der Freistaat ist jetzt das vierte Bundesland, in dem der Verfassungsschutz die AfD als Verdachtsfall einstuft. Im Januar hatte auch schon der Nachrichtendienst in Sachsen-Anhalt den Landesverband der Partei so klassifiziert. Brandenburg und Thüringen hatten den Schritt schon früher vollzogen. Auch in den drei Bundesländern gilt der "Flügel" als tonangebende Kraft in der AfD.

Mit der Entscheidung in Sachsen wird es noch wahrscheinlicher, dass auch das Bundesamt für Verfassungsschutz demnächst die gesamte AfD als Verdachtsfall einstuft. Ein knapp 1000-seitiges Gutachten des Bundesamtes liegt im Bundesinnenministerium und wird geprüft.

Die AfD versucht, mit Eilverfahren beim Verwaltungsgericht Köln die Bewertung als Verdachtsfall zu verhindern. Die Richter wiesen allerdings zwei Anträge der Partei ab. Die Eilverfahren sind aber noch nicht abgeschlossen.