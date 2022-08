Dürfen Regierungschefinnen feiern? Finnlands Ministerpräsidentin Sanna Marin sieht sich mit massiver Kritik konfrontiert, nachdem online ein Video veröffentlicht wurde, auf dem sie, sichtlich angetrunken, gemeinsam mit Freunden wild in einer Wohnung tanzt. Das Video soll vor wenigen Wochen entstanden sein.

[Wenn Sie aktuelle Nachrichten aus Berlin, Deutschland und der Welt live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

In dem Zusammenschnitt rappt Marin einen Song, tanzt durch ein Zimmer und posiert für die Kamera. Viele Twitter-Nutzerinnen und -Nutzer reagierten empört auf das Video.

Die 36-Jährige ist die bisher jüngste Regierungschefin Finnlands. Bereits zuvor war Marin häufiger dafür kritisiert worden, zu oft auf Festivals oder in Clubs unterwegs zu sein.

Der finnische Sport-Talkshow-Moderator Aleksi Valavuori etwa schrieb: „Manche sagen, sie sei cool... vielleicht unter anderen Teenagern. Aber eine verantwortungsvolle Führungspersönlichkeit für ein Land in der Krise? Sie ist bei weitem die inkompetenteste Premierministerin, die wir je hatten. Sie hat keine Ahnung. Bitte nehmen Sie Ihre Lederjacke und treten Sie zurück.“

Kurze Zeit später veröffentlichte der finnische Politiker Jiri Keronen einen Screenshot des Videos, auf dem weiße „Lines“ im Hintergrund erkennbar sind. Berichten zufolge seien im Hintergrund des Videos zudem Rufe nach Kokain zu hören.

Valavuori forderte daraufhin, Marin und alle in dem Video anwesenden Personen sollten sich einem Drogentest unterziehen. Sollte sie dies nicht tun, so „liegt es auf der Hand, dass auf privaten Partys des Freundeskreises des Premierministers Drogen konsumiert wurden und die Premierministerin selbst davon weiß.“

Andere Twitter-Nutzerinnen und Nutzer hingegen bewerteten das Video positiv. „Sanna Marin wird zu einem Symbol des Fortschritts und ich mag es.“ schreibt eine Person. „Wenn wir diese Konservativen immer um Erlaubnis gebeten hätten, gäbe es keine Premierministerinnen. Ich bin stolz darauf, dieses Video meinen Freunden und Kollegen zu zeigen. Die Welt und ‚akzeptable Werte‘ ändern sich.“

Marin ärgert sich über Veröffentlichung des Videos – nimmt es jedoch gelassen

Marin selbst kommentierte die Veröffentlichung des Partyvideos am Donnerstag vor einer Sitzung ihrer Partei. Der finnische TV-Sender Yle berichtete, laut Marin seien die Videos wenige Wochen zuvor bei einer privaten Feier entstanden. Auch sei sie der Auffassung gewesen, die Videos würden privat bleiben. „Es ärgert mich, dass die Videos öffentlich geworden sind“, sagte Marin.

Dennoch bewertet sie ihr Verhalten nicht als problematisch. „Das war ein Abend mit Freunden, mit feiern – ja, auch ausgelassen –, tanzen und singen.“ Sie betonte jedoch, keine Drogen genommen zu haben. „Ich persönlich habe weder Drogen genommen noch etwas anderes als Alkohol konsumiert. Ich habe getanzt, gesungen und gefeiert – völlig legale Dinge“, sagte sie.

Mehr zum Thema „Coolste Regierungschefin Europas“ Finnlands Ministerpräsidentin Sanna Marin auf Rockfestival

Ihre Feiern seien auch ein Symbol dafür, dass „normale Menschen mit normalen Leben“ in der Regierung arbeiten. „Ich habe ein Familienleben, ich habe ein Arbeitsleben und ich habe Freizeit, die ich mit Freunden verbringe. Ziemlich genau so, wie alle Menschen in meinem Alter.“ (mit dpa)