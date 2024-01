Scharfe Angriffe gegen Merz Warum Olaf Scholz den Staatsmann diesmal zu Hause ließ

Den Schlips lässt Olaf Scholz um. Ansonsten lässt er den Staatsmann an diesem Mittwoch mal Staatsmann sein. Der sonst so technokratische Jurist redet sich in der Generaldebatte im Deutschen Bundestag regelrecht in Rage. „Was hat eigentlich Ihr politisches Programm mit der Zukunft Deutschlands zu tun? Nix!“, ruft der Bundeskanzler in Richtung des Oppositionsführers Friedrich Merz. Das „x“ geht fast im Applaus der drei Koalitionsfraktionen unter.

Die Ampel arbeite jetzt auf, was unter 16 Jahren Unionskanzlerschaft zuvor liegen geblieben sei, argumentiert Scholz. Merz teile nun zwar gegen die Bundesregierung aus, sagt Scholz. „Aber wenn Sie dann mal kritisiert werden, dann sind Sie eine Mimose. Ich finde, wer boxt, der soll kein Glaskinn haben. Aber Sie haben ein ganz schönes Glaskinn, Herr Merz.“ Der, in der ersten Reihe der Unionsfraktion sitzend, winkt ab. Gelächter im Saal.

In der SPD ist man begeistert von der Rede

Das steht er also hinter dem Rednerpult, der angriffslustige Kanzler, den sich so viele in der SPD gewünscht hatten. Seine Partei wollte ihn angesichts der schlimmen Umfragewerte, der schwierigen Lage in der Koalition kämpfen sehen. Noch ein blutleerer Auftritt wie bei der letzten Regierungserklärung zum Haushalt Ende November hätte mancher schlecht ertragen, noch mehr Erklärungen, warum die Lage doch gar nicht so schlimm sei, hätten wohl zu Protest geführt.

Scholz tritt als Getriebener hinter das Pult: Er muss seiner Partei an diesem Tag etwas bieten. „Das hat Olaf heute voll erfüllt“, sagt Axel Schäfer danach. Der 71-Jährige Abgeordnete ist einer der lautesten Mahner seiner SPD-Fraktion gewesen.

Eigentlich immer in Form: Der Redner Friedrich Merz bei seiner Rede in der Haushaltsdebatte und Generaldebatte am Mittwoch im Deutschen Bundestag. © picture alliance / Flashpic/Jens Krick

Scholz antwortet mit seiner halbstündigen Rede auf Friedrich Merz, der vor ihm sprach. Der Oppositionsführer hatte die Aussprache zum Bundeshaushalt an diesem Mittwoch um Punkt 12 Uhr eröffnet. Dem CDU-Mann verrutschen hin und wieder die Maßstäbe: Erst am Vortag hatte er der Ampel-Koalition vorgeworfen, dass sie „wieder einmal das Wahlrecht manipuliert und wieder einmal der Demokratie unseres Landes schweren Schaden zugefügt“ habe. Anlass war eine von der unabhängigen Wahlkreis-Kommission angeregte Änderung zweier Wahlkreise in Deutschland. Ein schwerer Schaden für die Demokratie?

Merz bemühte sich um einen staatsmännischen Auftritt

In seiner Rede in der Generaldebatte ließ Merz das Thema aus und bemühte sich um einen staatsmännischeren Auftritt: Er regte eine stärkere Zusammenarbeit mit Frankreich an, gerade in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Deutschland müsse „die ausgestreckte Hand“ des französischen Präsidenten Emmanuel Macron annehmen. Merz selbst war erst Ende Dezember zu Gast bei Macron in Frankreich, zweifellos ein außenpolitischer Erfolg für den Führer der Oppositionspartei.

Die Bundesregierung greift Merz vor allem punktuell an. Das Bürgergeld der SPD? Mache die Arbeiterpartei zur Partei „der subventionierten Arbeitslosigkeit“. Der Weg zur Klimaneutralität? Gepflastert mit Belehrungen, ein deutscher Sonderweg, mit zu großem Fokus auf Wind- und Sonnenenergie. Die Bitten des Kanzlers um Zusammenarbeit? Leere Rhetorik. Merz beendete seine Rede mit einem Angriff auf die AfD: „Sie wären der endgültige Abstieg Deutschlands, nicht nur wirtschaftlich, sondern auch moralisch“, rief er. Da klatschten sogar Abgeordnete von SPD und FDP.

Hatte Scholz eine andere Rede des Unionsfraktionschefs erwartet?

Umso bemerkenswerter geraten im Anschluss die scharfen Angriffe von Scholz. Hatte er eine andere Rede des Oppositionsführers erwartet? Wie ein Boxer teilt der Bundeskanzler gegen den Oppositionschef aus. Null Wirtschaftskompetenz habe die Union unter Merz, ruft der Kanzler. Es hatte sich einiges angestaut in den vergangenen Monaten. So sehr, dass mancher Abgeordnete in den vergangenen Monaten schon scherzte, die Koalition werde vor allem noch von der Verbitterung über Friedrich Merz zusammengehalten.

Vielleicht tat der sonst so kontrollierte Bundeskanzler an diesem Tag also nicht nur seiner Partei einen Dienst, sondern auch dem eigenen Nervenkostüm. Für den Bürger hatte er ansonsten wenig Neues in seiner Rede zu verkünden. Zur Stimmung zwischen Regierungschef und Oppositionsführer dürfte nach diesem Tag allerdings vieles gesagt sein: Sie wäre mit „frostig“ noch wohlwollend beschrieben.

Weidel hält eine erschütternde Rede im Bundestag

Es geht in diesen Tagen in Deutschland um viel. Das Vertrauen in die Demokratie sinkt, die Sorge um ihr Fortbestehen steigt. In dutzenden Städten demonstrieren Hunderttausende Menschen seit Wochen gegen die in weiten Teilen rechtsextremistische AfD. Deren Partei- und Fraktionschefin Alice Weidel tritt nach Merz und Scholz ans Rednerpult. Sie hält eine Rede, wie sie in den Hallen des Deutschen Bundestags in der Geschichte der Bundesrepublik selten zu hören gewesen sein dürfte.

Weidel spricht von einer „Herrschaft des Unrechts“. Die AfD-Politikerin wirft der Regierung vor: „Sie nehmen den Deutschen die Heimat.“ Und sie ruft: „Sie hassen dieses Land.“ Die Recherche-Plattform „Correctiv“ bezeichnet Weidel als „Hilfs-Stasi“, deren Recherchen als Lügen. Gleichzeitig kam am Mittwoch durch eine neue Recherche von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung heraus, dass der persönliche Social-Media-Berater von Weidel an dem Treffen bei Potsdam teilnahm. Er wurde danach gekündigt. Dazu sagt Weidel nichts.

Scholz ist ein Getriebener, von vielen Seiten: den Kriegen und Krisen dieser Zeit, dem Zündeln der AfD, seiner eigenen Partei. Zumindest bei letzterer dürfte sich der Bundeskanzler durch seinen Disput mit Friedrich Merz wieder etwas mehr politischen Kredit erarbeitet haben. Die bei Weitem größere Aufgabe steht jetzt an: Wie den hohen Zustimmungswerten für eine in weiten Teilen rechtsextreme Partei beizukommen ist, dazu ist am Mittwoch wenig von Scholz und den anderen Rednern zu hören. Zu wenig.