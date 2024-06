Schneller Deutscher werden Was sich mit dem neuen Staatsangehörigkeitsrecht ändert

An diesem Donnerstag ist das Gesetz zur Modernisierung des Staatsangehörigkeitsrechts in Kraft getreten.

Ausländer, die hier integriert sind und ihren Lebensunterhalt selbst bestreiten, sollen damit schneller an einen deutschen Pass gelangen können als bisher.

Wichtige Fragen und Antworten im Überblick.

Wo steht Deutschland im internationalen Vergleich?

Schon in den vergangenen Jahren ist die Zahl der Einbürgerungen stark gestiegen: 2023 wurden in Deutschland rund 200.100 Ausländer eingebürgert, so viele wie noch nie seit dem Jahr 2000. Auch in den Jahren zuvor gab es starke Zuwächse.

In Relation zu den Einwohnerzahlen vollzieht sich die Einbürgerung von Ausländern in der Bundesrepublik aber vergleichsweise langsam. Die Einbürgerungsrate in Deutschland – der Anteil der Einbürgerungen als Prozent der ausländischen Bevölkerung – ist mit 1,1 Prozent deutlich niedriger als die Einbürgerungsrate in der EU mit 2,0 Prozent.

Laut Bundesregierung haben rund zwölf Millionen Menschen keinen deutschen Pass, knapp die Hälfte davon lebt seit mindestens zehn Jahren in Deutschland. Derzeit lasse sich nur ein Teil derjenigen, die dazu berechtigt wären, einbürgern. 2022 haben 168.545 Menschen den deutschen Pass beantragt.

Wie lange dauert es bis zur Einbürgerung?

Eine Einbürgerung ist künftig in der Regel nach fünf statt wie bisher nach acht Jahren möglich. Für besonders gut integrierte Ausländer ist eine Einbürgerung bereits nach drei Jahren möglich. Das gilt nach Regierungsangaben zum Beispiel, wenn sie im Job herausragende Leistungen erzielen, sich ehrenamtlich engagieren oder sehr gut Deutsch sprechen.

Dürfen Eingebürgerte ihre alte Staatsangehörigkeit behalten?

Ja. Die Reform geht hier einen deutlichen Schritt, um die Einbürgerung attraktiver zu machen. Bisher galt der Grundsatz, dass viele Ausländer ihre Staatsangehörigkeit aufgeben mussten, wenn sie Deutsche werden wollten, Ausnahmen gab es etwa für EU-Bürger oder Schweizer.

Buschmann erwartet mehr Ordnung und Kontrolle Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) erwartet von der am Donnerstag in Kraft getretenen Einbürgerungsreform mehr Ordnung und Kontrolle in der Integrationspolitik. „Das neue Einbürgerungsrecht enthält zwei klare Botschaften“, sagte er der „Welt“. „Erstens machen wir die Einbürgerung für diejenigen leichter, die von ihrer eigenen Hände Arbeit leben“, fuhr Buschmann fort. „Wer aber Sozialleistungen wie Bürgergeld oder Grundsicherung bezieht, darf im Regelfall nicht eingebürgert werden.“ Das stärke auch den Arbeitsmarkt. „Denn damit setzen wir Anreize zur Aufnahme von Arbeit und zur Einwanderung in den Arbeitsmarkt – nicht in die sozialen Sicherungssysteme“, sagte der FDP-Politiker. Zweitens werde noch deutlicher gemacht: „Antisemiten dürfen keinen deutschen Pass bekommen. Wenn eine Person in diesem Sinne auffällig geworden ist, darf sie nicht eingebürgert werden“, sagte Buschmann. „Damit sorgt das neue Staatsangehörigkeitsrecht in der Integrationspolitik für mehr Ordnung und mehr Kontrolle.“ (AFP)

Mit den neuen Regelungen wird Mehrstaatigkeit prinzipiell erlaubt. In Deutschland geborene Kinder ausländischer Eltern erhalten automatisch die deutsche Staatsangehörigkeit, wenn ein Elternteil seit mehr als fünf Jahren rechtmäßig in Deutschland lebt.

Eingebürgerte Menschen stehen mit schwarz-rot-goldenen Regenschirmen nach dem Einbürgerungsfest vor dem sächsischen Landtag (Archivbild von 2019). © dpa/Robert Michael

Ist es zulässig, wenn Antragsteller Sozialleistungen beziehen?

Grundsätzlich nicht, im Ausnahmefall ja. Für einen Anspruch auf Einbürgerung muss der Lebensunterhalt für sich und die eigenen Familienangehörigen grundsätzlich ohne Sozialleistungen bestritten werden können. Ausnahmen gelten für Menschen aus der „Gastarbeiter“-Generation, die bis 1974 in die Bundesrepublik eingereist sind, und die sogenannten Vertragsarbeiter, die bis 1990 in die ehemalige DDR kamen.

Ferner soll unter anderem eine Ausnahme möglich sein, wenn die letzten zwei Jahre eine Vollzeiterwerbstätigkeit von mindestens 20 Monaten nachgewiesen werden kann oder für Familien mit einem minderjährigen Kind, wenn ein Ehegatte oder eingetragener Lebenspartner in Vollzeit erwerbstätig ist.

Wie gut müssen Antragsteller Deutsch sprechen können?

Für die Einbürgerung sind ausreichende Deutschkenntnisse erforderlich, grundsätzlich auf dem Niveau B1 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen. Das umfasst vor allem die Bewältigung alltäglicher Situationen und die Fähigkeit, einfache Texte zu verfassen.

Wer die deutsche Sprache auf C1-Niveau beherrscht (fließend), gilt als besonders gut integriert und kann die Einbürgerung beschleunigt beantragen.

Welche Anforderungen an politische Haltungen gibt es?

War bisher nur ein Bekenntnis zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung und damit insbesondere zur Würde und Gleichheit aller Menschen erforderlich, so wird nun ergänzend auf die „historische Verantwortung Deutschlands“ abgestellt und das Bekenntnis präzisiert: Antisemitische, rassistische oder sonstige menschenverachtend motivierte Handlungen sind demnach mit der Menschenwürdegarantie des Grundgesetzes unvereinbar.

Bewerber müssen sich künftig zu Verantwortung Deutschlands für die nationalsozialistische Unrechtsherrschaft und ihre Folgen bekennen, insbesondere für den Schutz jüdischen Lebens. Ein unrichtiges Bekenntnis schließt jede Einbürgerung aus, Falschangaben können den späteren Entzug begründen.

An welchen Maßnahmen entzündet sich Kritik?

Die Möglichkeit zur Mehrstaatigkeit ist seit langem hochumstritten, nun steht sie Gesetz. Viele sehen darin eine Hürde zur Integration.

Unionsfraktionschef Friedrich Merz (CDU) hatte zudem gefordert, ein Bekenntnis zum Existenzrecht Israels verpflichtend zu machen. Dieses Thema findet sich jetzt nur im erweiterten Einbürgerungstest, in den entsprechende Prüfungsfragen aufgenommen werden.

Zudem werden die Ausnahmen gerügt, unter denen die Einbürgerung trotz Bezug von Sozialleistungen möglich bleibt.