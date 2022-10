Scholz trügerische Hoffnung Warum die Gaspreisbremse nicht früher kommen kann

Den Unternehmen laufe die Zeit davon: „Es droht eine Insolvenzwelle mit Entlassungen“, warnte unlängst Markus Jerger: „Die vielen kleinen und mittleren Unternehmen im Land brauchen daher sofortige Entlastungen“, sagte der Geschäftsführer des Bundesverbandes mittelständische Wirtschaft. Bäcker, Porzellanmanufakturen, Baufirmen, Gießereien – sie alle stehen wegen der hohen Energiepreise enorm unter Druck.

Viele fürchten, den Winter wirtschaftlich nicht zu überleben. Die für März geplante Gaspreisbremse, Kernstück des 200 Milliarden Euro schweren Abwehrschirms der Ampel-Regierung, könnte zu spät kommen, fürchten die Unternehmer.

Bundeskanzler Olaf Scholz hatte deshalb in Aussicht gestellt, das Instrument schon früher wirken zu lassen. Bei einem Treffen mit Handwerkern in München kündigte der Sozialdemokrat am Wochenende an, einen möglichen früheren Starttermin zum 1. Januar auszuloten und sich dazu mit den Energieversorgern zu beraten. „Das wird nur in einem großen Schulterschluss in Deutschland gelingen“, sagte Scholz. „Den organisieren wir gerade, um die Fragen zu diskutieren, wie das geht.“

Doch schon wenige Tage später stellt sich die Frage, ob der Kanzler die geschürten Hoffnungen überhaupt erfüllen kann?

Die Gaspreisbremse stellt die Energieversorger vor große Herausforderungen. Der Vorschlag der Experten aus der Gas-Kommission, der vor zwei Wochen vorgestellt worden war, sieht vor, dass ein Grundkontingent des Gasverbrauchs bei einem Festpreis von zwölf Cent gedeckelt wird. Die Verbräuche jenseits dieses Kontingents – als Vorschlag stehen 80 Prozent des früheren Verbrauchs im Raum – müssten zu den deutlich höheren Marktpreisen bezahlt werden.

Die erforderliche Umstellung der IT-Prozesse ist so komplex, dass die breite Front der Energieversorger dies in dieser kurzen Frist nicht stemmen kann. Marie-Luise Wolff, BDEW-Präsidentin

Die Rechnungen, die von den Energieversorgerunternehmen an die rund 20 Millionen Gaskunden erstellt werden müssten, würden dadurch jedoch deutlich komplizierter in der Erstellung. „Die Gaspreisbremse auf den 1.1.2023 vorzuziehen scheitert nicht am fehlenden Willen der Energiewirtschaft, sondern an der Unmöglichkeit der technisch-administrativen Umsetzung in so kurzer Frist“, sagte Marie-Luise Wolff, Präsidentin des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft.

Die Interessen von rund 1900 Unternehmen vertritt der BDEW, darunter viele Stadtwerke und die vier großen Energieversorger RWE, EON, EnBW und Vattenfall. Deren Position sei eindeutig, so Wolff: „Die erforderliche Umstellung der IT-Prozesse ist so komplex, dass die breite Front der Energieversorger dies in dieser kurzen Frist nicht stemmen kann.“

Nur die Industrie bekommt den Gaspreisdeckel zum Jahreswechsel

Was das konkret bedeutet, können viele Unternehmen auf Anfrage nicht erklären. „Noch liegen uns Details zur konkreten Ausgestaltung nicht vor, weshalb wir hier keine Angaben zum tastsächlichen organisatorischen Mehraufwand machen können“, sagt etwa ein Sprecher von EnBW, die Gaskunden im unteren sechsstelligen Bereich versorgen. „Insgesamt stellen wir uns jedoch auf einen erhöhten Aufwand insbesondere für die Abstimmung mit den Kund*innen, aber auch in den Abrechnungsprozessen, ein“, sagte der Sprecher weiter.

Aus der Branche hört man viele Fragezeichen. Viele kleinere und mittlere Energieunternehmen, benötigen für die Anpassungen vermutlich neue IT-Systeme oder erheblichen Vorlauf, da jeder Energieversorger eigene Abrechnungssysteme von teils unterschiedlichen Anbietern hat. Zudem scheint unklar, wie etwa Versorgerwechseln oder Umzügen von Kunden zu handhaben sind. Ein weiteres Problem seien die Ausgleichsmechanismen vom Staat für die Unternehmen. Viele Energieversorger können aufgrund ihrer finanziellen Lage wohl nicht in Vorleistung gehen. Klar ist, dass nix klar ist, lautet die konsternierte Bilanz eines Verantwortlichen.

Lediglich für die Industrie scheint ein Gaspreisdeckel bereits zum Jahreswechsel möglich. „Wir können zum 1. Januar anfangen, weil wir um einen Faktor 1000 weniger Betroffene haben“, sagte Siegfried Russwurm vom Bundesverband der Deutschen Industrie. Rund 24.000 Firmen haben in Deutschland so hohe Gasbedarfs, dass sie ihre Verträge direkt mit den Versorgern aushandeln. Dadurch sei es deutlich einfacher die nötigen Daten und IT-Umstellungen für die Gaspreisbremse zu organisieren.

Wir brauchen eine Gleichbehandlung von Großindustrie und Mittelstand. Markus Jerger

Genau das kritisiert jedoch Mittelstands-Vertreter Jerger: „Ohne die mittelständische Zulieferindustrie kann auch die Großindustrie nicht funktionieren. Wir brauchen eine Gleichbehandlung von Großindustrie und Mittelstand.“

Doch selbst eine Gaspreisbremse ab März scheint für die Energieversorger ein ambitioniertes Ziel zu sein. In den Verhandlungen der Gas–Kommission, in der mit den Vorstandsvorsitzenden von EON, RWE und Enercity auch drei der wichtigsten Versorgerunternehmen vertreten waren, hatten diese auf einen Startpunkt im April gedrängt. „Das Machbare hat eine Rolle in unseren Verhandlungen gespielt“, sagte Veronica Grimm, Vorsitzende der Gas-Kommission, bei der Vorstellung.

Der Wunsch, eine sehr schnell wirksame Gaspreisbremse zu installieren, steht ein bisschen der Realität entgegen. Steffen Hebestreit, Regierungssprecher

Die Information, was machbar ist, hat inzwischen offenbar auch das Kanzleramt erreicht. Am Montag dämpfte Regierungssprecher Steffen Seibert die Hoffnungen, die sein Chef geweckt hatte. „Der Wunsch, eine sehr schnell wirksame Gaspreisbremse zu installieren, steht ein bisschen der Realität entgegen.“ Nicht alle Versorger könnten offenbar bis zum Jahreswechsel umstellen. Dass die Gaspreisbremse für einige Kunden vorgezogen werde, sei nicht vorgesehen.

FDP-Fraktionsvize Lukas Köhler, der beratend in der Gaskommission gesessen hatte, warnte vor Aktionismus: „Die Gaspreisbremse ist bisher als Instrument ohnegleichen. Um die technische Umsetzung zu ermöglichen und ein Abrechnungschaos zu vermeiden, hat die Gaskommission ihre Einführung im März vorgeschlagen“, sagte er dem Tagesspiegel. Als schnelle Entlastung habe die Kommission daher vorgeschlagen, dass die Abschlagszahlung im Dezember vom Staat übernommen werde.

Der Grünen-Vorsitzende Omid Nouripour hält jedoch weitere Entlastungen für notwendig, wenn die Gaspreisbremse nicht vor März 2023 greift. „Es gibt jetzt einen Sofortzuschlag, eine Einmalzahlung für Dezember.“, sagte er in der NTV-Talksendung „Beisenherz“. „Und wenn wir die Bremse nicht auf Januar vorziehen können, weil es technisch nicht geht, dann muss dieser Sofortzuschlag so ausgestattet sein, dass es auch für Januar und Februar trägt.“

