Schwindet der Rückhalt der Politik? Die fünf größten Probleme der Bahn – und wie sie sich lösen ließen

Die Deutsche Bahn (DB) zeigt sich bei dieser Europameisterschaft gut vorbereitet – zumindest die Marketingabteilung. Die Bahn kürte das Schweizer Team zum Reiseeuropameister, weil es während der Gruppenphase fünf Mal umweltfreundlich mit der Bahn von und zu den Spielorten reisen wollte.

Auch ansonsten hoffte die Deutsche Bahn, kräftig von dem Turnier profitieren zu können: Das Unternehmen gehört zu den fünf nationalen Sponsoren. Doch nun entwickelt sich die EM für die Bahn zum PR-Desaster – denn halb Europa diskutiert inzwischen, warum in Deutschland die Züge so unzuverlässig fahren.

Am Mittwoch kam für die Bahn eine zweite unliebsame Debatte dazu. Nach einem „Spiegel“-Bericht wurde bekannt, dass der Konzern im kommenden Jahr Fernzüge nach Ostdeutschland und zu Ferieninseln streichen will, falls die Politik die Schienenmaut nicht heruntersubventioniert.

Das sorgt nun für heftige Gegenwehr auch aus der Ampelkoalition. „Ich halte die Äußerungen der Bahn für äußerst fragwürdig und vielleicht auch vertrauensschädigend“, sagte der FDP-Finanzpolitiker Christoph Meyer am Donnerstag. Er sprach von einem „Geplänkel“, mit dem die Bahn versuche, „mehr Haushaltsmittel für sich herauszuholen“.

Meyer will sich von der Bahn nicht erpressen lassen. „Man muss ehrlich sagen, dass die Bahn in den letzten zwei bis drei Jahren mehr als auskömmlich finanziert wurde aus Haushaltsmitteln“, sagt er. Meyer möchte deshalb nun darauf drängen, dass die Straße nicht zugunsten der Schiene vernachlässigt wird.

Für den Staatskonzern sind solche Äußerungen brandgefährlich. Wegen der Verkehrswende erhielt der Konzern in den vergangenen Jahren viele zusätzliche Milliarden vom Bund. Doch die DB plagen seit Jahren fünf gewaltige Baustellen. Verliert die Politik den Glauben daran, dass es dem Management um Bahnchef Richard Lutz gelingt, sie in den Griff zu bekommen, könnte die Geldquelle versiegen.

1 Die Infrastruktur

Mehr als 92 Milliarden Euro beträgt inzwischen der Sanierungstau im Schienennetz. Das Bahnnetz sei zu alt, zu voll und zu kaputt, sagt Infrastrukturvorstand Berthold Huber bei jeder Gelegenheit.

Dabei hatte sein Vorgänger Ronald Pofalla dem Zustand der Gleise, Oberleitungen und Stellwerke in offiziellen Berichten zuvor jahrelang gute Noten gegeben. Rund 80 Prozent aller Verspätungen führt Bahnchef Lutz inzwischen auf das marode Schienennetz zurück.

„Dass die Öffentlichkeit dieses Narrativ geschluckt hat, ist ein Riesenerfolg für das DB-Management“, sagt der Wirtschaftswissenschaftler und Bahnexperte Christian Böttger von der HTW Berlin. Denn mit dieser Begründung falle es dem Konzern leicht, zusätzliche Milliarden von der Politik zu fordern.

Tatsächlich hat Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) dem Konzern 30 Milliarden Euro zusätzlich bis 2029 bewilligt, damit dieser 40 Hauptkorridore saniert. Ursprünglich sollten es sogar 45 Milliarden Euro mehr sein bis 2027 – doch dann kam das strenge Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Schuldenbremse. Doch auch so gab die Ampelkoalition der Bahn in dieser Legislatur zusätzliche Milliardengelder in Rekordhöhe.

Doch die Strategie ist nicht ohne Risiko. Denn die Bahn hat schon oft versprochen, den Zugverkehr in Deutschland wieder in Ordnung zu bringen. Strategien wie die „Starke Schiene“ verpufften jedoch. Die Züge fahren immer unzuverlässiger. Im Mai kamen nur noch 63,1 Prozent der Fernzüge pünktlich an.

Bei der Korridorsanierung will die Politik deshalb nun genauer hinschauen. An diesem Mittwoch haben die Haushälter im Bundestag die Gelder für die nach der EM startende Generalsanierung der ICE-Strecke zwischen Frankfurt und Mannheim freigeben. Dabei haben sie Strafen festgelegt, falls der DB-Konzern während der fünfmonatigen Generalsperrung nicht alle versprochenen Arbeiten schafft oder sich das Bauende verzögert.

2 Chaos bei der Bereitstellung

Defekte Türen, missglückte Kopplungsversuche in Hamm und fehlende Fahrplandaten im Führerstand – wer öfter mit der Bahn fährt, zweifelt schnell daran, dass wirklich 80 Prozent der Verspätungen auf die Infrastruktur zurückzuführen sind. Auch Christian Böttger glaubt das nicht.

Er sieht große Probleme bei der Bereitstellung der Züge. Dafür dass ein Zug pünktlich sein Depot verlässt, kümmere sich nicht ein Manager vor Ort, sondern etliche Abteilungen in der Betriebszentrale in Frankfurt, sagt er. Eine sei fürs Toilettenpapier zuständig, eine weitere fürs Bordbistro, eine dritte fürs nötige Fahrpersonal und eine weitere für die Instandhaltung der Züge. Gehe bei diesem komplizierten Prozess etwas schief, fühle sich keine Abteilung dafür zuständig.

Böttger sieht bei der Bahn eine Verantwortungsdiffusion, die selbst im Vergleich zu anderen Großkonzernen wie Siemens ihresgleichen sucht. Bei großen Störungen im Bahnbetrieb müssten zuweilen Bahnvorstände einen Ad-hoc-Notbetrieb organisieren, weil sich niemand zuständig fühle, berichten Insider.

3 Zu wenig Personal

2018 versprach Personalvorstand Martin Seiler in der Wirtschaftswoche: „Zugausfälle wegen Personalmangels wird es nicht geben.“ Dieses Versprechen habe Seiler nicht halten können, sagt Böttger.

Die Lokführer sind allerdings nicht der schlimmste Personalengpass bei der Bahn. Im ganzen Land fahren auf manchen Regionalstrecken seit Monaten keine Züge, weil Stellwerker fehlen. Dass der Arbeitsmarkt angespannt ist, gesteht auch Böttger dem Bahnmanagement zu, dennoch sieht er Probleme bei der strategischen Personalplanung.

4 Zu viel Personal

Deutlich zu viel Personal verortet Böttger hingegen in der Verwaltung. „Es gibt absurde Doppelstrukturen zwischen dem Konzern und den einzelnen Konzerntöchtern“, sagt er. „Dadurch wird der Laden langsam.“ Und das viele Personal ist teuer. Böttger verweist auf eine DB-eigene Schätzung, dass man im sogenannten Overhead eine Milliarde Euro pro Jahr einsparen kann.

Doch an das viele Personal in den Büros wagt sich niemand heran – weder die Konzernspitze noch die Politik. Als zum Jahreswechsel die Infrastruktursparten DB Netz und DB Station &Service zur neuen DB InfraGO fusioniert wurden, wurden kaum Abteilungen zusammengelegt. Auch um die mächtige Bahngewerkschaft EVG nicht zu verärgern.

5 Kein klarer Auftrag

Nachdem der Börsengang scheiterte, gab die Politik dem Bahnmanagement jahrelang keinen klaren Auftrag. So richtete der frühere Bahnchef Grube die Bahn weiter als internationalen Mobilitäts- und Logistikkonzern aus. Nun aber sollen die Auslandstöchter Arriva und Schenker verkauft werden. Bis zu 15 Milliarden Euro könnte Schenker einbringen. Damit könnte die Bahn den gewaltigen Schuldenstand von 34 Milliarden Euro reduzieren.

Doch für das Inland fehlt weiter eine klare Strategie. So soll die InfraGO das Schienennetz künftig im Sinne des Gemeinwohls führen. DB Cargo, DB Fernverkehr und DB Regio sollen hingegen im Wettbewerb Gewinne erzielen. Aber wenn die Bahn dann überlegt, unrentable Intercity-Strecken in Ostdeutschland zu streichen, ist der Aufschrei groß. Hier müsste eigentlich die Politik für ein gutes Angebot sorgen und unrentable Strecken im Zweifelsfall subventionieren.