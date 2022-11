Tagesspiegel Plus AKP 20 Jahre an der Macht : Wie Erdogan die Türkei in die Autokratie führte

Seit 2002 bestimmt Erdogans AKP die Geschicke der Türkei. Bei der Wahl 2023 geht es ihr allein um den Machterhalt. Doch erstmals liegt die Opposition in Umfragen vorn.