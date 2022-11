„Sie ist eine der absoluten Schlüsselfiguren“ Was kann Deutschlands Klimaverhandlerin auf der COP27 erreichen?

Die internationale Klimadiplomatie ist eine ganz eigene Welt mit speziellen Regeln und Gepflogenheiten. Wer darin etwas erreichen möchte, muss sich gut auskennen mit dem Handwerkskasten von Diplomaten - besser erst einmal zu wenig als zu viel anbieten, Dinge gegeneinander ausspielen - nur so lassen sich die im Klimaschutz notwenigen Berge bewegen.

Jennifer Morgan beherrscht diese Kunst wie wenige andere. Kein Wunder, denn die beamtete Staatssekretärin im Auswärtigen Amt blickt auf über 20 Jahre Berufserfahrung in diesem Bereich zurück. „Sie kennt den gesamten Werkzeugkasten, den sie jetzt auch geschickt anwendet – nur eben von der anderen Seite aus“, sagt ein Beobachter über Morgan. Das bestätigt auch ein Mitglied der deutschen Delegation auf der COP: „Es ist erstaunlich zu sehen, wie Frau Morgan von ihrem immensen Netzwerk und ihrer COP-Erfahrung profitiert. Da kann niemand mithalten.“

Dass Außenministerin Annalena Baerbock im März ausgerechnet die ehemalige Chefin von Greenpeace Deutschland zu ihrer Sonderbeauftragten für internationale Klimapolitik machte, stieß einigen bitter auf. Von „grüner Heuchlelei“ in Sachen Lobbyismus warten vor allem die Union.

Bislang ist davon aber wenig zu sehen. Morgan tritt ganz als Diplomatin auf, wenn auch – schließlich weiß sie, wie weitläufig Weltklimakonferenzen sind – locker in Turnschuhen. Keine Spur mehr von ihrem beinharten Kurs in der Klimaschutzbewegung. Morgan hat sich nahtlos eingefügt in ihre neue Rolle eingefügt.

Aus ihrer Sicht ist das auch kein Widerspruch: „Ich kämpfe für jedes Zehntelgrad weniger Erwärmung. Daran hat sich nichts geändert“, sagte sie einst dem Spiegel. Stattdessen spricht sie nun entschlossen, aber diplomatisch. Deutschland sei nicht auf der COP27 „um zu reden, sondern auch um zu handeln. Wir wollen mehr als nur Versprechungen auf einem Papier, die in ein paar Jahren umgesetzt werden – wir wollen ganz konkrete Veränderungen“.

Dass beispielsweise die EU ihre freiwillige Selbstverpflichtung zum Klimaschutz nicht vor der COP erneuert hat, kritisiert sie nicht – als Greenpeace-Chefin hätte das sicher anders geklungen.

Jennifer Morgan und Annalena Baerbock. © dpa / JOHN MACDOUGALL

Was nicht heißt, dass die Staatssekretärin nun still und passiv in ihrer neu geschaffenen Klimaschutz-Abteilung im Auswärtigen Amt hocken würde. Sie hat viel Arbeit: Von der ägyptischen COP-Präsidentschaft wurde Morgan nämlich beauftragt, gemeinsam mit der chilenischen Umweltministerin Maisa Rojas als Vermittlerin das Thema Schäden und Verluste voranzutreiben, der umstrittenste Punkt der Weltklimakonferenz. Morgan muss die Industrienationen dazu bringen, Geld zur Kompensation ärmerer Länder für bereits entstandene Klimaschäden locker zu machen.

Keine leichte Aufgabe, allein schon, da Morgan nicht alleine die deutsche Klimadiplomatie vertritt. Denn auch das Klimaministerium und das für wirtschaftliche Zusammenarbeit haben hier Kompetenzen.

Doch Morgan gibt Vollgas, schläft wenig. Morgens um 6:15 Uhr trifft sich ihr Team zur ersten Besprechung, dann reiht sich ein Termin an den anderen, bis abends um 21 Uhr. Sie gibt Hintergrundgespräche für Journalisten, sitzt auf zahlreichen Panels. „Trotzdem ist sie entspannt“, sagt das Mitglied ihrer Delagation. Und merkt an: „In Deutschland wird gar nicht wahrgenommen, welch wichtige Rolle sie hier als Co-Verhandlerin für Schäden und Verluste einnimmt. Sie ist eine der absoluten Schlüsselfiguren auf der COP.“

Trotz ihrer neuen Rolle als Diplomatin spüre man, dass sie im Herzen noch immer Aktivistin ist und für die Sache brenne, finden Beobachter. Auch wenn auf dieser COP noch kein Entschluss zu den Schäden und Verlusten erwartet wird, so möchte sie das Thema so weit vorantreiben, wie irgend möglich.

Doch es geht nicht nur um die Klimaverhandlungen. Am deutschen Pavillon spricht Morgan auf einer Veranstaltung zum Thema Menschenrechte, neben ihr die ägyptische Aktivistin Sanaa Seif.

Zwei Tage später moderiert sie ein Panel über Voraussetzungen für Klimaschutz. „Ohne eine pluralistische Gesellschaft, die ohne Angst vor Unterdrückung handeln kann, können wir unsere Klimaziele nicht erreichen“, sagt die Staatssekretärin. In einem Land wie Ägypten, wo sich die Berichte um Unterdrückte Aktivisten rund um die COP häufen, zeugt das von wenig Angst vor der Konfrontation.

Zur Startseite