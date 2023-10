Sie lenken die Partei im Hintergrund Die Macht der Antragskommission der Grünen

In der Parteizentrale der Grünen leuchtet das Licht aktuell häufig bis tief in die Nacht. Am vergangenen Mittwoch etwa geht es in dem Saal, in dem ansonsten die Pressekonferenzen stattfinden, bis weit nach drei Uhr nachts zur Sache. Irgendwann gegen Mitternacht werden zur Stärkung Linsenwraps und veganer Schokokuchen gebracht.