Auf der Flucht aus Russland Ex-Agentin und Wagner-Söldner wollen über Putins Kriegsverbrechen aussagen

Dem russischen Dissidenten und Menschenrechtler Wladimir Osechkin zufolge fliehen ehemalige russische Staatsbeamte und Geheimdienstmitarbeiter derzeit in Scharen ins sichere Ausland – darunter sogar Ex-Mitarbeiter der berüchtigten Söldner-Gruppe „Wagner”.

Zwei von ihnen sind am vergangenen Mittwoch nach Frankreich geflüchtet und sind bereit, auszusagen, was sie beim russischen Geheimdienst FSB und der Wagner-Gruppe erlebt haben – inklusive brisanter Details, wie Osechkin dem Tagesspiegel sagte.

Die Interviews sollen nächste Woche auf dem YouTube-Kanal von Osechkin, Gründer der NGO „Gulag.net“, veröffentlicht werden. Die NGO setzt sich für die Aufklärung von Korruptionsfällen und Folterverbrechen durch den russischen Staat ein. „Wir helfen denen, die dazu bereit sind, vor einem Tribunal gegen das russische Regime auszusagen“, sagte Osechkin.

So habe die erste Person das Team rund um Osechkin schon am 2. Oktober kontaktiert und um Unterstützung nach der Einreise gebeten. Dabei handelt es sich um einen ehemaligen Söldner und Mitglied des Hauptquartiers der Wagner-Gruppe des Oligarchen und Putin-Vertrauten Ewgeni Prigoschin.

Der russische Dissident und Menschenrechtler Wladimir Osechkin. © Wladimir Osechkin

Die andere Person wandte sich eine Woche später, am 9. Oktober, an Osechkin und sein Team an Freiwilligen und sagte, dass auch sie in ein paar Tagen ankommen werde. „Soweit wir wissen, stehen diese Leute nicht miteinander in Verbindung”, sagte Osechkin.

Was dem Menschenrechtler zufolge keiner ahnte: „Sie saßen zufällig im gleichen Flugzeug und jeder von ihnen hatte bei der Ankunft Angst, dass er verfolgt wird. Sie waren beide sehr gestresst.” Auch die Franzosen hätten zunächst gedacht, die beiden seien von verschiedenen russischen Spezialdiensten eingeflogen worden.

„Wir selbst mussten dazu einige Fragen beantworten. Die Situation zeigt aus meiner Sicht, dass dieses Kartenhaus von Wladimir Putin zusammenbricht und diese Leute, die Teil des Regimes waren, diese kleinen Rädchen, jetzt sehr laut aus diesem Mechanismus fliegen”, sagte Osechkin.

Laut dem NGO-Chef habe eine der beiden Personen bereits eine Einreiseerlaubnis erhalten und befindet sich außerhalb des Flughafens, bei der anderen Person ziehe sich das Verfahren länger hin. Direkt nach der Ankunft gab es die erste Aussage: „Einer von ihnen hat in einem ausführlichen Videointerview offenbart, wie die Struktur des PMC Wagner aufgebaut ist und wie genau Jewgeni Prigoschin – Putins Oligarch – eine solche Zweigstelle des Verteidigungsministeriums verwaltet hat.”

So habe der Ex-Wagner-Kämpfer bestätigt, dass es sich nicht um ein privates Militärunternehmen handle und es auch kein Geschäftsziel sei, Geld zu verdienen. Es sei stattdessen ein geheimes Projekt des Verteidigungsministeriums. Laut Osechkin habe der ehemalige Wagner-Söldner zugegeben, dass es das Verteidigungsministerium der Russischen Föderation war, das Waffen, sowie das ganze Arsenal einschließlich Patronen, Munition und Kleidung bereitgestellt habe – alles aus dem Budget der Russischen Föderation.

„Es (das Ministerium) hat den Unternehmen von Ewgeni Prigoschin Mittel zugewiesen, damit er diese Armee von Söldnern unterhalten kann, die im Ausland die Rolle hat, all die Aufgaben zu erfüllen, welche die Armee der Russischen Föderation nicht übernehmen will”, berichtete der Ex-Söldner laut Osechkin.

Dabei habe es sich um die „gefährlichsten, schmutzigsten und grausamsten Aufgaben, einschließlich der Organisation von Sabotage und der Organisation interner lokaler Konflikte in verschiedenen Ländern der Welt.” Das bekannteste Beispiel dafür sei die Ukraine.

Bereits nach der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim 2014 habe die Wagner-Gruppe den Konflikt aktiv weiter angeheizt und die Separatisten dort mit Waffen versorgt, berichtet Osechkin.

Erste Ex-FSB-Agentin wendet sich öffentlich gegen das Regime

Die zweite aus Russland geflohene Person habe zuerst im Innenministerium, dann im Verteidigungsministerium und dann im FSB, dem russischen Inlandsgeheimdienst, gedient. Sie sei Ärztin gewesen, die Zugang zu den Akten ihrer Patienten hatte und regelmäßig mit den Offizieren von drei verschiedenen Sonderdiensten kommunizierte, die Teil der Militärärztlichen Kommission waren.

Sie verfüge laut Osechkin auch über eine ziemlich große Menge an wichtigen Informationen und habe seinem Team Dokumente gezeigt, die diese Aussagen teilweise bestätigen.

Wladimir Osechkin vor einem Laptop mit der geöffneten Internetseite gulag.net. © Wladimir Osechkin

Zudem werde sie wahrscheinlich die erste sein, die mit diesem Geheimdienst in Verbindung steht, und an die Öffentlichkeit geht und „den Krieg einen Krieg nennt, ihre Kollegen auffordert, nicht mehr mitzumachen, über die monströsen Verluste zu sprechen, die die russische Armee erleidet, und über die Zahl der Menschen, die sie jetzt in Millionenhöhe mobilisieren wollen, um sie in den Krieg zu schicken und die Ukraine zu erobern”, sagte Osechkin.

Dissidenten gehen hohes Risiko ein

Laut Osechkin riskierten die beiden dabei „alles”: „Sie riskieren die Tatsache, dass sie in Russland getötet werden können. Aber diese Leute gehen Risiken ein, weil sie einfach nicht anders können, weil sie Russland lieben und diesen Horror stoppen wollen, den Putin anrichtet.” Außerdem wollten sie das natürlich den Russen erklären, sowie der ganzen Welt, dass es viele Menschen gibt, die mit diesem Regime nicht einverstanden sind, so Osechkin. „Und das sind keine Orks, sondern Menschen, die heute unter der Macht des totalitären Systems stehen.” Als Orks, die grausamen Krieger aus der „Herr der Ringe“-Saga, bezeichnen die Ukrainer russische Soldaten.

Das Team von Osechkin sei aktuell in Kontakt mit mehr als 30 Personen, die im Bundesgefängnisdienst, im Gericht, der Staatsanwaltschaft, beim FSB, im Innenministerium oder im Verteidigungsministerium in Russland gedient haben.

Mehr als 130 ehemalige Regime-Mitarbeiter sind geflohen

Einige von ihnen seien bereits in Frankreich, andere in den Vereinigten Staaten angekommen. Weitere würden politisches Asyl in Deutschland beantragen. „Und mehr als 100 Menschen sind in verschiedene Länder rund um die Grenzen Russlands geflohen”, so Osechkin.

Menschen gehen neben ihren Autos in der Warteschlange für den Grenzübertritt nach Kasachstan am Grenzübergang Mariinsky. Zu Zehntausenden, wenn nicht zu Hunderttausenden fliehen Russen vor Kremlchef Wladimir Putins Teilmobilmachung für den Krieg in der Ukraine. © Uncredited/AP/dpa

Das stellt die kleine NGO vor neue Herausforderungen: „Aktuell gibt es eine ziemlich große Warteschlange von Hilfesuchenden bei uns, die Angst haben, in der Nähe der Grenzen Russlands zu bleiben, und die sich an der Aufdeckung beteiligen wollen”, berichtet Osechkin – und diese Schlange werde immer größer.

Natürlich überprüfe man ihre Identität sehr sorgfältig, so Osechkin. Nur wenn das Team überzeugt sei, dass eine Person die Wahrheit sagt, sie aufrichtig sei und bereit sei, offen zusammenzuarbeiten, nur in diesem Fall leiste das Team Hilfe.

Das Team um Osechkin bestehe aus Freiwilligen und Menschenrechtsaktivisten mit begrenzten Möglichkeiten und könne nicht jedem helfen. „Daher konzentrieren wir unsere Bemühungen auf diejenigen, deren Zeugnisse von historisch grundlegender Bedeutung für die Aufdeckung des gegenwärtigen Terrorregimes in Russland sind.”

Man helfe nur jenen, die bereit seien, offen zusammenzuarbeiten, an die Öffentlichkeit zu gehen und Interviews auf dem gulagu.net-Kanal zu geben, und danach mit Journalisten zu kommunizieren und auch die unbequemen Fragen zu beantworten.

Osechkin selbst lebt seit einem halben Jahr in Frankreich im Exil. Am 13. Oktober hatte er ein Schreiben eines ehemaligen russischen Regime-Mitarbeiters auf seiner Facebook-Seite veröffentlicht, in dem unter anderem steht: „Menschen, die gegen den Krieg sind und die Strafverfolgungsbehörden verlassen haben, werden jetzt eingezogen und gezwungen, am Krieg teilzunehmen. Der Kreis ist geschlossen. Es gibt keinen Ausweg außer Revolution oder Flucht.”

Die Person wendet sich direkt an Mitarbeiter der russischen Regierung: „Wir appellieren an Millionen Militär, Polizei, FSB, und Staatsanwälte, Richter und diejenigen, die als Agenten arbeiten. Sie sind Millionen. Jeder von Ihnen erkennt individuell, dass die Feinde Russlands nicht in Kiew sitzen, sondern in Moskau, im Kreml, in der Putin-Administration und auf der Liste der russischen Version von Forbes.“

Zur Startseite