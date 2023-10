Siebente FDP-Wahlschlappe in Folge Fliegen die Liberalen aus zwei weiteren Landesparlamenten?

Seit ihrer Regierungsbeteiligung auf Bundesebene hat die FDP in Landtagswahlen sieben Wahlschlappen in Folge eingefahren. In Bayern und Hessen ging es für die Freidemokraten von Parteichef Christian Lindner am Sonntag nun erneut nach unten. Im bayerischen Landtag werden sie den Hochrechnungen zufolge nicht mehr vertreten sein.

In Hessen musste die Partei in Laufe des Abends zittern: Fällt ihr Endergebnis dort ebenfalls unter fünf Prozent, hätte sie es seit Herbst 2021 insgesamt fünfmal nicht in ein Landesparlament geschafft. Künftig wäre die Partei dann nur noch in 9 von 16 Landtagen vertreten.

Zuletzt kam die FDP im Mai zwar bei der Wahl in Bremen mit einem blauen Auge davon und schaffte nach Verlusten mit 5,1 Prozent knapp den Wiedereinzug in die Bürgerschaft. Zuvor aber verlor sie im Februar bei der Wiederholungswahl zum Berliner Abgeordnetenhaus mehr als ein Drittel ihrer Stimmen gegenüber der Wahl im September 2021 und erreichte 4,6 Prozent.

In Niedersachsen war die FDP im Herbst 2022 mit 4,7 Prozent aus dem Landtag geflogen. Zuvor hatte es die Partei im März 2022 im Saarland trotz Zuwachses auf 4,8 Prozent nicht ins Parlament geschafft. Es fehlten rund 1000 Stimmen.

Nach zwei weiteren Landtagswahlen im Jahr 2022 (Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen) blieb sie zwar im Landtag, flog aber aus der Regierung und drückt nun die Oppositionsbank. (dpa)